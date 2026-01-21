Компания Ferrexpo остановила работу из-за проблем с отключением света

Горнодобывающая компания Ferrexpo заявила о временной остановке операционной деятельности из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и перевода части работников в режим простоя.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе компании.

"До момента, пока поставки электроэнергии не будут гарантированы на стабильной основе и в необходимых объемах, принято решение временно приостановить операционную деятельность и перевести часть работников в режим простоя", - отметили в Ferrexpo.

О Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарская компания в сфере горнодобывающей промышленности, специализирующаяся на добыче и переработке железной руды.

Ferrexpo производит и экспортирует железорудную продукцию на сталелитейные заводы по всему миру.

Компания зарегистрирована в Великобритании, имеет операционный центр в Швейцарии, а основные производственные активы находятся в Украине. Компании принадлежит 100%-ная доля ООО "Еристовский ГОК", 99,9% - ООО "Билановский ГОК" и 100% акций "ЧАО Полтавский ГОК".

В ноябре 2025 года Ferrexpo уже приостанавливала экспорт железорудной продукции из-за массовых сбоев в электроснабжении, вызванных российскими обстрелами энергетической инфраструктуры Украины.