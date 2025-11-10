Запланована подія 2

Горнорудный гигант Ferrexpo приостановил работу в Украине из-за обстрелов РФ

Горнодобывающая промышленность
Ferrexpo приостановил работу в Украине / Depositphotos

Ferrexpo, горнорудная компания с активами в Украине, приостановила экспорт железорудной продукции из-за массовых сбоев в электроснабжении, вызванных российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе компании.

В пресс-релизе отмечается, что в последнее время участились и усилились удары по объектам генерации и передачи электроэнергии в Украине.

Утром 8 ноября ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры в городе Горишние Плавни, где расположены мощности Ferrexpo, а также в соседнем промышленном центре Кременчуга.

"Компания Ferrexpo plc с сожалением сообщает, что после нападений на украинскую энергетическую инфраструктуру ранним утром в субботу, 8 ноября 2025 года, поставки электроэнергии в ее предприятия были нарушены, в результате чего производство и экспорт будут прерваны", - отметили в компании.

После атак поставки электроэнергии в Горишние Плавни были прекращены, а работа дочерних предприятий группы - Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК) и Ferrexpo Yeristovo Mining (Еристовский ГОК) приостановлена.

Однако группа заранее создала запасы промежуточной необработанной и готовой железорудной продукции на месте и других местах, чтобы минимизировать нарушения производственного цикла и экспорта.

В выходные на Полтавском и Еристовском ГОКе частично возобновили подачу электроэнергии. Благодаря этому часть обогатительной фабрики снова заработала. Работы по полному восстановлению электроснабжения и производственным мощностям продолжаются.

О Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарская компания в сфере горнодобывающей промышленности, специализирующаяся на добыче и переработке железной руды. Компания зарегистрирована в Великобритании, имеет операционный центр в Швейцарии, а основные производственные активы находятся в Украине. Компании принадлежит 100%-ная доля ООО Еристовский ГОК, 99,9% - ООО Билановский ГОК и 100% акций ЧАО Полтавский ГОК.

Напомним, из-за последствий российских обстрелов 10 ноября в большинстве регионов будут применяться 2-4 очереди почасовых отключений, а для промышленности и бизнеса будут действовать соответствующие графики ограничения мощности.

Автор:
Татьяна Бессараб