Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Свободнаяэнергия 2.0

AI Лидеры

Четыре годабольшой войны

Україна на межіблекауту

ТопФинанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництвіє Сенс!

Галузеві лідери2025 року

Лідерибізнес-репутації

Двадцятьсталевих років

Топ налогоплательщиков2025

Історії успіхуз Ощадом

Лучшиеработодатели 2025

Свое&nbsp;дело

Инвестиции&nbsp;в образование

Обучение&nbsp;для жизни

Smart&nbsp;Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Посол США в Украине Дэвис покидает пост из-за разногласий с Трампом: детали

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис уйдет с поста, ведь разочарована отсутствием поддержки Киева американским президентом Дональдом Трампом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Почему идет

По данным издания, Дэвис разочаровалась в своей роли на фоне разногласий с Трампом из-за его позиции по поддержке Украины. По данным источников, посол сообщила Департаменту, что планирует закончить дипломатическую карьеру после более 30 лет работы.

Посольство США в Украине о вероятной отставке пока не сообщает.

Увольнение послов

Дэвис работает в Киеве как временная поверенная в делах США с мая 2025 года. До этого она была послом США на Кипре и формально сохраняет этот статус.

Ее назначение в Украину произошло после отставки Бриджит Бринк, которая тоже покинула должность на фоне несогласия с подходом администрации Трампа к войне России против Украины.

Разговаривавшие с Financial Times американские дипломаты обратили внимание на то, что за годы президентства Трампа ушли или были уволены и другие их коллеги, работа которых была связана с Украиной. Один из дипломатов заявил, что те сотрудники Госдепартамента, которые выступают в защиту Украины при Трампе, "становятся мишенью".

Автор:
Светлана Манько