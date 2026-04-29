Посол США в Украине Дэвис покидает пост из-за разногласий с Трампом: детали

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис уйдет с поста, ведь разочарована отсутствием поддержки Киева американским президентом Дональдом Трампом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Почему идет

По данным издания, Дэвис разочаровалась в своей роли на фоне разногласий с Трампом из-за его позиции по поддержке Украины. По данным источников, посол сообщила Департаменту, что планирует закончить дипломатическую карьеру после более 30 лет работы.

Посольство США в Украине о вероятной отставке пока не сообщает.

Увольнение послов

Дэвис работает в Киеве как временная поверенная в делах США с мая 2025 года. До этого она была послом США на Кипре и формально сохраняет этот статус.

Ее назначение в Украину произошло после отставки Бриджит Бринк, которая тоже покинула должность на фоне несогласия с подходом администрации Трампа к войне России против Украины.

Разговаривавшие с Financial Times американские дипломаты обратили внимание на то, что за годы президентства Трампа ушли или были уволены и другие их коллеги, работа которых была связана с Украиной. Один из дипломатов заявил, что те сотрудники Госдепартамента, которые выступают в защиту Украины при Трампе, "становятся мишенью".