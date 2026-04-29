Посолка США в Україні Девіс залишає посаду через розбіжності з Трампом: деталі

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс піде з посади, адже розчарована відсутністю підтримки Києва американським президентом Дональдом Трампом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

Чому йде

За даними видання, Девіс розчарувалася у своїй ролі на тлі розбіжностей із Трампом через його позицію щодо підтримки України. За даними джерел, посолка повідомила Департамент, що планує закінчити дипломатичну кар’єру після понад 30 років роботи.

Посольство США в Україні про ймовірну відставку наразі не повідомляє.

Звільнення послів

Девіс працює в Києві як тимчасова повірена у справах США з травня 2025 року. До цього вона була послом США на Кіпрі й формально зберігає цей статус.

Її призначення до України відбулося після відставки Бріджит Брінк, яка теж залишила посаду на тлі незгоди з підходом адміністрації Трампа до війни Росії проти України.

Американські дипломати, які розмовляли з Financial Times, звернули увагу на те, що за роки президентства Трампа пішли або були звільнені й інші їхні колеги, робота яких була пов'язана з Україною. Один із дипломатів заявив, що ті співробітники Держдепартаменту, хто виступає на захист України при Трампі, "стають мішенню".