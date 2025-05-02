Посольство США в Україні очолить Джулія Девіс: що про неї відомо

Держдеп США призначив тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, яка очолить посольство з 5 травня замість Бріджит Брінк.

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

За її словами, Девіс буде виконувати обов’язки тимчасової повіреної у справах США, доки президент США не призначить нового посла США в Україні.

Як зазначила речниця Держдепу, призначення відбулося "у критичний момент, коли ми рухаємося до мирної угоди, щоб зупинити кровопролиття". Вона також додала, що Девіс має "значний досвід у міжнародній дипломатії".

Що відомо про Джулі Девіс

Як йдеться на сайті посольства США в Україні, Джулі Девіс є висококваліфікованою кар’єрною дипломаткою зі статусом міністра-радника та має значний досвід у сфері міжнародної дипломатії. Впродовж останніх 30 років вона обіймала ключові посади у зовнішньополітичній службі США.

Наразі посол Девіс представляє Сполучені Штати як посол у Республіці Кіпр — цю посаду вона обіймає з лютого 2023 року.

Вона працювала заступницею помічника держсекретаря США у справах Західної Європи та ЄС в Бюро у справах Європи та Євразії та заступницею постійного представника Місії США при НАТО. Девіс була спеціальним посланником з питань Білорусі у Вільнюс

"Посол Девіс очолюватиме взаємодію посольства в Києві з українським урядом та народом від імені президента Трампа та державного секретаря Рубіо. На цій посаді вона невтомно працюватиме над тим, щоб покласти край війні та зупинити кровопролиття, зміцнюючи двосторонні відносини, роблячи і Америку, і Україну безпечнішими, сильнішими та процвітаючими", - йдеться в повідомленні посольства.

Девіс розпочне виконувати обов’язки із понеділка, 5 травня.

Чому звільнилася Бріджіт Брінк

Попередня посолка США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку в квітні. Газета Financial Times писала, що таке рішення Брінк ухвалила через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Також її відставка відбулася на тлі погіршення робочих стосунків із президентом України Володимиром Зеленським, хоча, за словами джерел, це і не було причиною відмови від посади.