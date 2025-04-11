Відставка посла США в Україні: Брінк йде через політичні розбіжності з Білим домом

Посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку через політичні розбіжності з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times.

Що відомо про відставку

Бріджит Брінк, професійна дипломатка, яку президент Дональд Трамп призначив послом США в Словаччині під час свого першого терміну, а пізніше президент Джо Байден призначив її послом в Україні, вирішила подати у відставку.

За словами осіб, знайомих з її рішенням, на неї чинився зростаючий тиск з боку високопосадовців в адміністрації Трампа, які сумнівалися в її готовності підтримувати нову стратегію Білого дому щодо України.

Зв’язок політики Трампа та відставки посла

Політика Дональда Трампа щодо російського вторгнення в Україну стала значним розривом у контексті зовнішньої політики президента Джо Байдена, який активно підтримував Київ як військово, так і фінансово, надаючи мільярди доларів та накладаючи санкції на Москву.

Трамп, у свою чергу, продовжує наполягати на швидкому завершенні війни, виступаючи за нормалізацію відносин США з Росією шляхом прямих переговорів з президентом Володимиром Путіним, при цьому він охарактеризував Зеленського як "диктатора".

Реакція США щодо відставки

Представник Державного департаменту зазначив: "Посол Брінк покидає свій пост. Вона була на цій посаді протягом трьох років — це довгий термін, особливо в умовах зони бойових дій".

Білий дім та Державний департамент утрималися від коментарів на запити щодо політичних розбіжностей між Брінк і адміністрацією Трампа.

Зв’язок із самою Брінк для отримання коментаря не вдалося встановити.

Напруга між Брінк і Зеленським

Відставка посла також співпала з погіршенням робочих стосунків з президентом України Володимиром Зеленським, хоча, за словами джерел, це не стало основною причиною її рішення піти з посади.

Минулого тижня президент України висловив критику на адресу посла після російського ракетного обстрілу міста Кривий Ріг, внаслідок якого загинуло 20 осіб, серед яких дев'ять дітей.

Після цього нападу Брінк написала в X: "Я шокована тим, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Понад 50 осіб поранено, 16 загинуло, зокрема 6 дітей. Саме тому ця війна повинна припинитися".

Зеленський підкреслив, що реакція Брінк залишила його розчарованим.

У своєму Telegram-каналі він зазначив: "На жаль, реакція американського посольства справила неприємне враження: така потужна країна, такий сильний народ — і така слабка відповідь. Крім того, вони уникають слова 'російський', коли йдеться про ракету, яка забрала життя дітей".

Брінк використала свій останній пост на X у середу, щоб зрозуміти, хто відповідальний за напад.

"Сьогодні я віддала шану родинам і близьким загиблих... під час російського касетного ракетного обстрілу Кривого Рогу 4 квітня", — написала вона.

Що відомо про Брінк та її позицію

Західні дипломати в Києві відзначили, що Брінк стала ключовим захисником Києва, підтримуючи його як публічно, так і приватно, з перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році.

Один з них описав її як людину з "сильним характером" та "серйозного дипломата", проте тиск з боку офісів Трампа та Зеленського врешті позначився на її рішенні.

Вони звернули увагу на помітні зміни в її заявках останнім часом, які, на їхню думку, все більше відповідали позиції Трампа і ставали дедалі критичнішими щодо України.

Після конфлікту між Трампом і Зеленським у Білому домі в лютому, Брінк публічно підтримала президента США через соціальні мережі.

Огляд публікацій Брінк на X до і після вступу Трампа на посаду 20 січня показав помітну зміну в її публічних заявах, особливо стосовно Росії.

Протягом 75 днів до інавгурації Трампа вона 53 рази критикувала Росію та її агресію в Україні. Після цієї дати, за наступні 75 днів, Брінк лише п'ять разів згадала Росію у своїх публікаціях, причому жоден з її дописів не покладав відповідальність за напади на Україну на Москву.

Кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії. США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

Додамо, Трамп провів телефонну розмову з Путіним 18 березня. Розмова була спрямована на закріплення угоди про припинення бойових дій в Україні, що тривають вже четвертий рік. Було досягнута конкретна домовленість про припинення ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.