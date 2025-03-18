Рух до миру почнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі: про що домовились Трамп та Путін

Телефонна розмова між президентами США та РФ Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, що тривала близько двох годин, завершилась. Бесіда пройшла “дуже добре”.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Про що домовились Трамп та Путін

Спеціальний представник Путіна Кирило Дмитрієв написав у дописі на X, що "сьогодні світ став набагато безпечнішим" завдяки лідерству Путіна та Трампа.

Оновлено 19.43:

Позиція Білого дому: Трамп і Путін погодилися, що конфлікт необхідно завершити тривалим миром.

“Лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході”, - написала речниця Білого Дому Керолайн Левітт у соцмережі Х.

Зазначається, що обидва лідери погодилися, що “цей конфлікт має завершитися тривалим миром”. Вони також підкреслили важливість покращення двосторонніх відносин між США та Росією.

У Кремлі повідомили, що Путін погодився припинити удари по українській інфраструктурі та енергетиці на 30 днів і нібито вже віддав наказ військовим зупинити ці атаки.

Також, за інформацією Кремля, на 19 березня заплановано обмін полоненими у форматі 175 на 175. Крім того, Україні мають передати 23 важко поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах.

Україна та США зробили важливі кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України 11 березня були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії.

США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

США зобов’язалися обговорити ці пропозиції з Росією.

Раніше Трамп повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню.