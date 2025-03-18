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Движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре: о чем договорились Трамп и Путин
Продолжавшийся около двух часов телефонный разговор между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным завершился. Беседа прошла "очень хорошо".
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
О чем договорились Трамп и Путин
Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев написал в сообщении на X, что "сегодня мир стал гораздо безопаснее" благодаря лидерству Путина и Трампа.
Обновлено 19.43:
- Позиция Белого дома: Трамп и Путин согласились, что конфликт необходимо завершить продолжительным миром.
"Лидеры договорились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", - написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.
Отмечается, что оба лидера согласились, что "этот конфликт должен завершиться продолжительным миром". Они также подчеркнули важность улучшения двусторонних отношений между США и Россией.
- В Кремле сообщили, что Путин согласился прекратить удары по украинской инфраструктуре и энергетике на 30 дней и якобы уже отдал приказ военным остановить эти атаки.
Также, по информации Кремля, на 19 марта запланирован обмен пленными в формате 175 на 175. Кроме того, Украине должны передать 23 тяжело раненых военнослужащих, находящихся на лечении в российских медицинских учреждениях.
Украина и США сделали важные шаги к миру
В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины 11 марта были сделаны значительные шаги к установлению продолжительного мира в Украине.
Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России.
США подтвердили отмену паузы в обмене разведданными и возобновление безопасности помощи Украине.
Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины .
США обязались обсудить эти предложения с Россией.
Ранее Трамп сообщил, что вопросы оккупированных украинских земель и контроль над Запорожской АЭС обсуждаются в рамках мирных переговоров о прекращении огня.