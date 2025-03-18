Движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре: о чем договорились Трамп и Путин

Продолжавшийся около двух часов телефонный разговор между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным завершился. Беседа прошла "очень хорошо".

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

О чем договорились Трамп и Путин

Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев написал в сообщении на X, что "сегодня мир стал гораздо безопаснее" благодаря лидерству Путина и Трампа.

Обновлено 19.43:

Позиция Белого дома: Трамп и Путин согласились, что конфликт необходимо завершить продолжительным миром.

"Лидеры договорились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", - написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.

Отмечается, что оба лидера согласились, что "этот конфликт должен завершиться продолжительным миром". Они также подчеркнули важность улучшения двусторонних отношений между США и Россией.

В Кремле сообщили, что Путин согласился прекратить удары по украинской инфраструктуре и энергетике на 30 дней и якобы уже отдал приказ военным остановить эти атаки.

Также, по информации Кремля, на 19 марта запланирован обмен пленными в формате 175 на 175. Кроме того, Украине должны передать 23 тяжело раненых военнослужащих, находящихся на лечении в российских медицинских учреждениях.

Украина и США сделали важные шаги к миру

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины 11 марта были сделаны значительные шаги к установлению продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России.

США подтвердили отмену паузы в обмене разведданными и возобновление безопасности помощи Украине.

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины .

США обязались обсудить эти предложения с Россией.

Ранее Трамп сообщил, что вопросы оккупированных украинских земель и контроль над Запорожской АЭС обсуждаются в рамках мирных переговоров о прекращении огня.