Вопросы территорий и контроля над Запорожской АЭС включены в переговоры — Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что вопросы оккупированных украинских земель и контроль над Запорожской АЭС обсуждаются в рамках мирных переговоров о прекращении огня.

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Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Белом доме.

Президент США подчеркнул, что украинская и американская делегации уже обсудили "многие детали" окончательного соглашения о перемирии.

"Мы обсуждали вопросы украинской земли, какие земли будут сохранены или потеряны, и все другие элементы финального соглашения. Есть еще большая электростанция (оккупированная РФ Запорожская атомная электростанция – ред.), кто ее получит. Кто получит то или иное. Это нелегкий процесс", — отметил Трамп.

Он добавил, что не стоит тратить время на прекращение огня, если что-то можно получить, а что-то не получить.

По словам Трампа, Владимир Путин сделал многообещающее заявление об условиях прекращения огня, однако оно не является полным. Он также подтвердил свою готовность к разговору с главой Кремля о предложении прекратить огонь в Украине на 30 дней.

"Надеюсь, что Россия поступит правильно. Если Россия откажется от соглашения, это будет разочарованием для всего мира", – убежден президент США.

Трамп также ответил на обвинения в лояльности Путину.

"Я не знаю, пришлось бы что-то возвращать. Я сказал это в прошлый раз: Крым отдал Обама, Байден отдал все, а Буш отдал ему Грузию. А Трамп не отдал ничего. Знаете, что я ему дал? Я ничего ему не дал. И еще, если посмотреть, именно я остановил строительство газопровода в Европу", — напомнил Трамп.

Путин фактически готовит отказ

Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Владимира Путина о готовности к прекращению боевых действий.

"Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте – он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас. Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там, в Москве, ходило как можно дольше", — заявил президент.

Он подчеркнул, что украинская сторона считает, что заявления со стороны РФ являются очередными манипуляциями.

Он также рассказал о предложении США о безусловной тишине, которое принял Киев.

"От американской стороны мы слышали, что есть готовность организовать контроль и верификацию. И это реально обеспечить – с американскими возможностями, с европейскими возможностями. И чтобы за время тишины подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном, надежном мире и возложить на стол план завершения войны", — подчеркнул президент.

Зеленский акцентировал внимание на том, что Киев не ставит условий, которые что-то усложняют — это делает РФ.

"Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен, – это Россия. Им нужна война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну – день за днем. Сейчас надо на него давить. Надо вводить санкции, которые помогут. у, чтобы заставить Россию к завершению войны", — резюмировал украинский лидер.

Украина и США сделали важные шаги к миру

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины 11 марта были сделаны значительные шаги к установление продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России.

США подтвердили отмену паузы в обмене разведданными и возобновление безопасности помощи Украине .

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины.

США обязались обсудить эти предложения с Россией.