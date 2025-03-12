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Путин, вероятно, согласится на перемирие с Украиной, но попытается тянуть с ним ради собственной выгоды – Bloomberg
Российский президент Владимир Путин может согласиться на прекращение боевых действий в Украине, но только при условии, что его собственные требования будут учтены.
Об этом пишет Вloomberg.
По словам источников, знакомых с ситуацией, Кремль стремится обеспечить самые выгодные условия для Москвы и, по всей вероятности, будет затягивать процесс согласования соглашения.
По информации близких к Кремлю лиц, Россия не вела прямых переговоров с США по соглашению, которое Украина согласовала в саудовской Джидде. Москва считает такие рамки неприемлемыми, поскольку они не включают положения о долгосрочном разрешении конфликта на условиях России.
Среди возможных требований России к перемирию – прекращение поставок оружия Украине и пересмотр ее военной политики. Ранее Москва настаивала на том, чтобы Киев стал нейтральным государством и сократил численность своих вооруженных сил.
Эксперты считают, что даже если Путин пойдет на определенные уступки, его согласие будет временным и будет сопровождаться жесткими условиями.
Администрация президента США Дональда Трампа согласилась разморозить военную помощь Украине в обмен на ее согласие на перемирие. По словам Трампа, американские официальные лица уже готовятся к переговорам с Кремлем, а сам он может пообщаться с Путиным уже на этой неделе.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет деталей соглашения и не исключает телефонный разговор между лидерами США и России.
Добавим, что президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия согласится на прекращение огня в Украине сроком на месяц, иначе война будет продолжаться.