Трамп надеется на полное прекращение огня в Украине "в ближайшие дни"

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия согласится на прекращение огня в Украине сроком на месяц, иначе война будет продолжаться и дальше.

Об этом он заявил журналистам, пишет Reuters.

Остается получить согласие России

По словам Трампа, делегации США и Россия в ближайшие дни встретятся для обсуждения перемирия в Украине.

Также глава Белого дома анонсировал свой разговор с лидером РФ Владимиром Путиным, который пройдет на этой неделе.

Но "для танго нужны двое", добавил президент США, выразив при этом надежду на полное прекращение огня "в ближайшие дни". По словам Трампа, если Путин согласится на прекращение огня, это будет "75% пути" к миру в Украине.

"Если нам удастся достичь этого (прекращения огня) от России, будет замечательно. Если нет, это будет просто продолжаться и погибнет еще много людей. Две, три, иногда четыре тысячи. Я получаю отчеты. И это не американские солдаты, это украинцы и россияне. Но люди гибнут не только на фронте. Люди гибнут в президенты, люди гибнут.

Кроме того, Трамп добавил, что снова пригласит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, потому что "мы хотим покончить с войной в Украине".

Украина и США сделали важные шаги к миру

В Саудовской Аравии в ходе переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги по установлению длительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России.

США подтвердили отмену паузы в обмене разведданными и возобновление безопасности помощи Украине .

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины .

США обязались обсудить эти предложения с Россией.