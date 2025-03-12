Трамп сподівається на повне припинення вогню в Україні "найближчими днями"

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на припинення вогню в Україні терміном на місяць, інакше війна триватиме й надалі.

Про це він заявив журналістам, пише Reuters.

Залишається отримати згоду Росії

За словами Трампа, делегації США та Росія найближчими днями зустрінуться для обговорення перемир'я в Україні.

Також очільник Білого дому анонсував свою розмову з лідером РФ Володимиром Путіним, яка пройде цього тижня.

Але "для танго потрібні двоє", додав президент США, висловивши при цьому надію на повне припинення вогню "найближчими днями". За словами Трампа, якщо Путін погодиться на припинення вогню, то це буде "75% шляху" до миру в Україні.

"Якщо нам вдасться досягти цього (припинення вогню) від Росії, буде чудово. Якщо ні, це просто продовжуватиметься і загине ще багато людей. Дві, три, інколи чотири тисячі. Я отримую звіти. І це не американські солдати, це українці та росіяни. Але люди гинуть не тільки на фронті. Люди гинуть у містах, де вибухи руйнують будівлі", – наголосив президент США.

Крім того, Трамп додав, що знову запросить президента України Володимира Зеленського до Білого дому, тому що "ми хочемо покінчити з війною в Україні".

Україна та США зробили важливі кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії.

США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

США зобов’язалися обговорити ці пропозиції з Росією.