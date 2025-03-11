Мирні переговори під загрозою: Путін не готовий до поступок щодо України - Bloomberg

Західні представники безпеки заявили, що президент РФ Володимир Путін не має наміру поступатися у питаннях територій, миротворчих сил та нейтрального статусу України під час будь-яких мирних переговорів. Це створює серйозні перешкоди для зусиль президента США Дональда Трампа щодо досягнення стабільного врегулювання конфлікту.

Про це інформує Bloomberg.

Мирне врегулювання та позиція Путіна

Зазначається, що Путін висунув свідомо "максималістичні" вимоги перед переговорами про припинення війни, знаючи, що вони, ймовірно, будуть неприйнятними для України та інших європейських країн.

Російський лідер готовий продовжити бойові дії, якщо не досягне своїх цілей, повідомили офіційні особи, що побажали залишитися анонімними через конфіденційність обговорюваних питань.

Оцінка намірів Путіна ставить під сумнів його серйозність щодо переговорів про реалістичне та тривале мирне врегулювання з Україною. Це також суперечить заявам Трампа, зробленим у п’ятницю в Білому домі, де він висловив переконання, що Путін прагне миру.

"Відверто кажучи, мені стає складніше мати справу з Україною", - наголосив Трамп.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що оцінка позиції Росії силовиками "не відповідає дійсності", наголосивши, що Україні слід вжити кроки для створення умов для переговорів.

"Росія відкрита для мирних ініціатив, для мирного врегулювання конфлікту навколо України, і ми насправді віддаємо перевагу досягненню своїх цілей мирним і дипломатичним шляхом", — зазначив Пєсков, додавши: "Якщо сьогодні чи завтра буде показано, що Україна готова до переговорів, це стане абсолютно новою ситуацією".

Про зустріч у Саудівській Аравії

Представники США та України зустрічаються 11 березня у Саудівській Аравії, щоб обговорити можливість початкового припинення вогню з Росією. Ця зустріч є частиною зусиль подолати наслідки конфлікту між Трампом і Зеленським, що розгорівся 28 лютого.

Адміністрація Трампа ухвалила рішення заморозити військову та розвідувальну допомогу Україні, що значно підвищило ризики просування Росії на полі бою.

Держсекретар США Марко Рубіо, який прибув до Саудівської Аравії, охарактеризував переговори з Україною як спробу зрозуміти, на які поступки країна готова піти, перш ніж розглядати позицію Росії.

Нагадаємо, минулого тижня Bloomberg повідомив, що Росія висловила готовність обговорити тимчасове перемир'я, встановивши умови, зокрема щодо складу миротворчих сил.

Серед вимог Москви:

нейтралітет України;

міжнародне визнання анексії територій;

відмова від європейських миротворців.

Ці умови суперечать принципам "справедливого та тривалого миру", як це було визначено союзниками США, зокрема прем'єр-міністром Великобританії Кейром Стармером і президентом Франції Еммануелем Макроном, які намагалися створити "коаліцію бажаючих" для забезпечення перемир'я.