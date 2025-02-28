Зеленський посварився з Трампом і достроково покинув Білий дім

28 лютого під час візиту до США президент Володимир Зеленський посперечався з президентом Дональдом Трампом. Президент США раптово припинив розмову та вигнав журналістів. Згодом Зеленський достроково покинув Білий дім, а прес-конференція була скасована.

Трамп за підсумками суперечки з українським заявив, що той "зневажив" Штати і "не готовий до миру".

"Сьогодні у нас була дуже змістовна зустріч у Білому домі. Під таким вогнем і тиском дізналися багато чого, чого неможливо зрозуміти без розмови. Дивовижно, що випливає через емоції, і я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому буде задіяна Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу вигоди, я хочу МИРУ. Він не поважав Сполучені Штати Америки в їх заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до Миру", - написав американський президент.

Також він допустив можливість непідписання угоди про корисні копалини під час суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

“А чи можете виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці. Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з угоди. Я розумію, що це буде тяжко, буде сутужно, але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції, але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте, і це не дуже добре, не дуже мило з вашого боку”, - сказав Трамп.

Прес-секретарка Білого Дому тим часом заявила, що Трамп і Джей Ді Венс "захищають американський народ".

Відповідно, Україна та США не підписали угоду про надра повідомляє журналістка Fox News Жакі Генріх.

"Підписання угод скасовано", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після суперечки президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті запевнив, що українці не одні.

"Шановний Володимире Зеленському, дорогі українські друзі, ви не самотні", - написав Туск у соцмережі Х.