Зеленский поссорился с Трампом и досрочно покинул Белый дом

28 февраля во время визита в США президент Владимир Зеленский поспорил с президентом Дональдом Трампом. Президент США внезапно прекратил разговор и выгнал журналистов. Впоследствии Зеленский досрочно покинул Белый дом, а пресс-конференция была упразднена.

Трамп по итогам спора с украинским заявил, что тот "оскорбил" Штаты и "не готов к миру".

«Сегодня у нас была очень содержательная встреча в Белом доме. Под таким огнем и давлением узнали многое, чего невозможно понять без разговора. весил Соединенные Штаты Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к Миру", — написал американский президент.

Также он допустил возможность неподписания соглашения о полезных ископаемых во время спора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“А можете ли выступать с позиции силы без США? Ваши люди храбрецы. Либо мы совершаем это соглашение, либо вы исходите из сделки. Я понимаю, что это будет тяжело, будет тяжело, но у вас нет на руках карт. Когда мы подпишем соглашение, вы будете в лучшей позиции, но нужно выражать благодарность. Вы ее не выражаете, и это не очень хорошо, не очень мило с вашей стороны”, — сказал Трамп.

Пресс-секретарь Белого Дома тем временем заявила, что Трамп и Джей Ди Вэнс "защищают американский народ".

Соответственно, Украина и США не подписали соглашение о недрах . журналистка Fox News Жаки Генрих.

"Подписание соглашений отменено", — говорится в сообщении.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после спора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете заверил, что украинцы не одни.

“Уважаемый Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки”, - написал Туск в соцсети Х.