У Саудівській Аравії розпочалася зустріч делегацій України та США (ВІДЕО)

У Джидді в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, розпочалася зустріч української та американської делегацій

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Нагадаємо, до делегації США входять держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

З українського боку — керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник Єрмака Павло Паліса.

Про переговори в Саудівській Аравії

Переговори в Саудівській Аравії будуть першою офіційною зустріччю представників України та США після суперечки Володимира Зеленського та Донольда Трампа в Білому домі.

В Саудівській Аравії українська та американська делегації обговорять двосторонні відносини, стратегічне партнерство і шлях до миру.

США планують використати зустріч у Саудівській Аравії, аби оцінити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки Росії заради припинення війни, писало Reuters.

"Не можна говорити "я хочу миру"і "я відмовляюся йти на компроміси"", - заявив один з американських чиновників про майбутні переговори.

"Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реальному мирі, - зазначив інший чиновник. - Якщо вони зацікавлені лише в кордонах 2014 або 2022 року, це про щось говорить".

Водночас Трамп висловив оптимізм щодо переговорів: "Я вірю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що двом країнам - Україні та РФ - необхідно буде піти на поступки, пише The New York Times.

"Найважливіше, з чим ми поїдемо звідси, - це сильне відчуття того, що Україна готова робити складні речі, так само як і росіянам доведеться робити складні речі, щоб покласти край цьому конфлікту або принаймні призупинити його в якийсь спосіб", - заявив держсекретар США перед своїм візитом до Саудівської Аравії.

Рубіо додав, що в майбутніх переговорах з Москвою необхідно визначити, чим Росія готова поступитися.

"Я думаю, що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації не існує. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже важко у будь-який розумний проміжок часу змусити росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році", - наголосив він.

Додамо, Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Зеленського.

3 березня Зеленський заявив, що Україна готова негайно розпочати переговори, аби прискорити досягнення справжнього та стійкого миру під керівництвом Трампа.