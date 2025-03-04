Україна прагне миру та готова сісти за стіл переговорів - Зеленський

Україна готова негайно розпочати переговори, аби прискорити досягнення справжнього та стійкого миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Україна прагне до миру

"Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", - написав голова держави.

Зеленський зазначив, що готовність до швидкої роботи для завершення війни полягає в першочергових кроках, таких як:

звільнення полонених;

негайне перемир’я в небі, що передбачає заборону ракет, далекобійних дронів та бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури;

перемир’я на морі, якщо Росія вчинить аналогічні дії.

Далі планується швидко перейти до наступних етапів і, спільно з США, укласти сильну остаточну угоду.

Зеленський наголосив, що Україна цінує те, як багато США зробили, щоб допомогти країні зберегти суверенітет і незалежність. Він додав, що Україна пам'ятає той важливий момент, коли президент Трамп надав Україні "Джавеліни", за що країна вічно буде вдячна.

Про зустріч у Вашингтоні та угоду

Зеленський підкреслив, що зустріч у Вашингтоні, в Білому домі, в п’ятницю не виправдала очікувань.

Прикро, що все склалося саме так. Однак настав час діяти правильно. Спільна співпраця та комунікація повинні бути конструктивними, зазначив він.

Щодо угоди про мінерали та безпеку, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Угода вважається важливим кроком до зміцнення безпеки та забезпечення надійних безпекових гарантій, і є сподівання, що вона працюватиме ефективно.

Про відносини України та США

Нагадаємо, 28 лютого під час прес-конференції в Овальному кабінеті Білого дому між Зеленським і Трампом виникла суперечка. Трамп звинуватив Україну в "ігри з Третьою світовою війною" і вимагав укласти угоду. В результаті українська делегація залишила Білий дім, і угода про корисні копалини не була підписана.

Додамо, Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Володимира Зеленського через кілька днів після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, яка поставила під сумнів підтримку ключового союзника України.

Вся американська військова техніка, яка ще не прибула в Україну, буде затримана. Це стосується зброї, що перебуває в транзиті на літаках і кораблях або чекає на відправку в транзитних зонах у Польщі.

В свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Київ твердо налаштований зберегти й розвивати партнерство зі Сполученими Штатами. За його словами, підтримка з боку США триває, і Україна розраховує на її подальше продовження.

Також він заявив, що Україна готова підписати анонсовану угоду зі США про видобуток корисних копалин, але потребує гарантій безпеки з американского боку.