Готові приїхати та підписати: Україна чекає від США позитивних сигналів щодо угоди про корисні копалини

Україна готова підписати анонсовану угоду зі США про видобуток корисних копалин, але потребує гарантій безпеки з американского боку.

Про це заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Інтерфакс-Україна".

Україна готова підписати угоду

"Ми готові підписати угоду, яка підготовлена, відповідно, про створення інвестиційного фонду для того, щоби почати роботу зі Сполученими Штатами абсолютно на прагматичній економічній основі. Ця угода затверджена урядом України і ми готові в будь-який момент розпочати цю співпрацю з США", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що до підписання цієї угоди висловили публічну готовність як американська, так і українська сторона, і Україна наразі очікує зворотнього зв'язку від США на дипломатичному рівні.

"Це наша спільна позиція – і президента України, уряду України, парламенту України, що ця угода має бути підписана зі Сполученими Штатами, ми готові. Готові до комунікації, готові до розмови, приїхати і підписати. Очікуємо зараз зворотнього зв'язку. Публічно цей зворотній зв'язок, ці позитивні сигнали ми маємо. Очікуємо конкретних домовленостей", - повідомив Шмигаль.

Він вважає, що угода "буде певним елементом економічного зростання України та захистом України з боку Сполучених Штатів".

"Звичайно, ми потребуємо і просимо конкретних гарантій безпеки як від Сполучених Штатів Америки, так і від Європи, так і від країн G7. Це екзистенційно важливо не тільки для України, але і для Євросоюзу", - підкреслив очільник уряду.

Він додав, що буде створена спеціальна група з відповідними директивами, залучені міжнародні юридичні консультанти, і цей міжнародний договір буде поданий на ратифікацію до Верховної Ради.

Трамп вважає, що угода про українські копалини ще жива

Президент США Дональд Трамп не вважає, що угода з Україною про корисні копалини "мертва", пише РБК-Україна.

Журналісти запитали очільника Білого дому, чи вважає він угоду з Україною "мертвою".

"Ні, я так не думаю. Я думаю, що це велика угода для нас. Ми повертаємо все це і навіть більше. І те, що нам потрібно, дуже важливо для бізнесу, про який ми тут говоримо, з чіпами, напівпровідниками і всім іншим. Нам потрібні рідкісноземельні ресурси. І в угоді для нас є найкращі рідкісноземельні ресурси", - відповів президент США.

Перемовини Єрмака та конгресмена щодо угоди

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік провів розмову щодо угоди з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Ми на 100% повертаємо потяг назад, на рейки. Цю угоду про корисні копалини буде підписано в найкоротші терміни, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства, і це, зрештою, природно призведе до допомоги у сфері безпеки", – прокоментував він.

Сам очільник ОП заявив, що під час розмови обговорювали питання руху до справедливого миру та угоду про мінерали.

"Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", - підсумував Єрмак.

Нагадаємо, 28 лютого під час заяв для преси Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому виникла суперечка у прямому ефірі. Президент США говорив Зеленському, що той «має бути вдячний», і звинуватив його в тому, що Україна «грає з Третьою світовою війною», не даючи українському президенту повноцінно відповісти. У якийсь момент Трамп заявив Зеленському, що «або ви укладаєте угоду, або ми йдемо».

Після цього українська делегація достроково покинула Білий дім, Україна і США не підписали рамкову угоду про корисні копалини.