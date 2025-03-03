Зеленський розповів про відносини з Трампом та майбутнє угоди зі США щодо корисних копалин

До угоди про завершення війни ще дуже й дуже далеко, і жодні реальні кроки в цьому напрямку не розпочато. Питання територіальних поступок з боку України на порядку денному не стоїть.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з британськими журналістами, пише ВВС.

Про відносини з Трампом

Очільник держави заявив, що готовий до нової зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той запросить його на "конструктивний діалог".

"Наші відносини з президентом Трампом будуть продовжуватися, як і підтримка партнерів для України", - переконаний Зеленський.

Глава держави не став перепрошувати перед Трампом після сварки в Білому домі, однак наголосив, що ця суперечка не принесла "нічого позитивного" для миру в Україні, тому краще "залишити це в історії".

Водночас Зеленський наголосив, що готовий вирушити до Вашингтона знову, оскільки США є одним із головних партнерів України.

"Я представляю інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки, від партнерства. Якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для розв’язання реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих відповідей, я буду готовий", — заявив Зеленський.

Угода зі США про копалини

Журналісти запитали Зеленського про майбутнє українсько-американської угоди про корисні копалини, зазначивши, що Білий дім зараз "дає зрозуміти, що Україні потрібно якось поступитися".

Зеленський відповів, що угода про корисні копалини готова до підписання українським міністром.

"Було багато варіантів. Є останній варіант, і він готовий. Його можуть підписати міністри.Наша політика - продовжувати те, що було в минулому, ми є конструктивними. Якщо ми погодилися підписати угоду про корисні копалини, ми готові її підписати", - сказав президент України.

Він додав, що угода, яка лежить на столі, "буде підписана, якщо сторони будуть готові".

Про закінчення війни

Зеленський вважає, що до угоди про завершення війни "ще дуже й дуже далеко", а жодних реальних кроків в цьому напрямку не розпочато.

Але питання територіальних поступок з боку України не стоїть, додав він. Хоч про це сигналізують партнери, зокрема США.

Також президент наголосив, що піде у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО.

"Недостатньо просто провести вибори. Треба не допустити мене до участі. І це буде трохи складніше. Тому що треба ще домовлятися зі мною", - зауважив Зеленський.

За словами українського президента, для нього важливо — щоб була почута позиція України.

"Програш України — це не просто виграш Путіна, а неуспіх Європи та США. Всі ми зацікавлені в тому, щоб не допустити його перемоги", - підкреслив Зеленський.

28 лютого під час заяв для преси Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому виникла суперечка у прямому ефірі. Президент США говорив Зеленському, що той «має бути вдячний», і звинуватив його в тому, що Україна «грає з Третьою світовою війною», не даючи українському президенту повноцінно відповісти. У якийсь момент Трамп заявив Зеленському, що «або ви укладаєте угоду, або ми йдемо».

Після цього українська делегація достроково покинула Білий дім, Україна і США не підписали рамкову угоду про корисні копалини.