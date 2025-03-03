Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и будущем соглашения с США по поводу полезных ископаемых

До соглашения о завершении войны еще очень далеко, и никакие реальные шаги в этом направлении не предприняты. Вопрос территориальных уступок со стороны Украины в повестке не стоит.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с британскими журналистами, пишет BBC.

Об отношениях с Трампом

Глава государства заявил, что готов к новой встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, если тот пригласит его на "конструктивный диалог".

"Наши отношения с президентом Трампом будут продолжаться, как и поддержка партнеров для Украины", – убежден Зеленский.

Глава государства не стал извиняться перед Трампом после ссоры в Белом доме, однако подчеркнул, что этот спор не принес "ничего положительного" для мира в Украине, поэтому лучше "оставить это в истории".

В то же время Зеленский подчеркнул, что готов отправиться в Вашингтон снова, поскольку США являются одним из главных партнеров Украины.

"Я представляю интересы страны, которая очень сильно зависит от поддержки, от партнерства. Если меня пригласят для конструктивного диалога, решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных решительных ответов, я буду готов", — заявил Зеленский.

Соглашение с США о ископаемых

Журналисты спросили Зеленского о будущем украинско-американского соглашения о полезных ископаемых, отметив, что Белый дом сейчас "дает понять, что Украине нужно как-то уступить".

Зеленский ответил, что соглашение о полезных ископаемых готово к подписанию украинским министром.

" Было много вариантов. Есть последний вариант, и он готов. Его могут подписать министры. Наша политика — продолжать то, что было в прошлом, мы конструктивны. Если мы согласились подписать соглашение о полезных ископаемых, мы готовы его подписать", — сказал президент Украины.

Он добавил, что соглашение, лежащее на столе, "будет подписано, если стороны будут готовы".

Об окончании войны

Зеленский считает, что к соглашению о завершении войны "еще очень и очень далеко", а никаких реальных шагов в этом направлении не предпринято.

Но вопрос территориальных уступок со стороны Украины не стоит, добавил он. Хотя об этом сигнализируют партнеры, в том числе США.

Также президент подчеркнул, что уйдет в отставку, если Украине дадут членство в НАТО.

"Недостаточно просто провести выборы. Надо не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее. Потому что нужно еще договариваться со мной", — заметил Зеленский.

По словам украинского президента, для него важно, чтобы была услышана позиция Украины.

"Проигрыш Украины — это не просто выигрыш Путина, а неуспех Европы и США. Все мы заинтересованы в том, чтобы не допустить его победы", — подчеркнул Зеленский.

28 февраля во время аяля для прессы Зеленского с Трампом в Овальном кабинете Белого дома возник спор в прямом эфире. Президент США говорил Зеленскому, что тот « должен быть благодарен», и обвинил его в том, что Украина «играет с Третьей мировой войной», не давая украинскому президенту полноценно ответить. В какой-то момент Трамп заявил Зеленскому, что «либо вы заключаете соглашение, либо мы идем».

После этого украинская делегация досрочно покинула Белый дом, Украина и США не подписали рамочное соглашение о полезных ископаемых.