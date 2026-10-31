Иностранцы почти не инвестируют в индустриальные парки Украины: какие основные причины

Доля иностранных инвесторов, инициаторов и участников индустриальных парков в Украине не превышает 3%, в то время как 97% составляют украинские компании. Среди главных препятствий для международного капитала – военные риски, проблемы с защитой инвестиций, судебной системой, коррупция и недостаточно подготовленная инфраструктура.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укринформа".

Как сообщил основатель группы компаний Индустриальные парки Украины Валерий Кирилко, по итогам первого квартала 2026 года совокупный объем инвестиций в индустриальные парки достиг 45,18 млрд грн против 30,5 млрд грн за аналогичный период 2024 года.

В то же время доля иностранного бизнеса среди инвесторов остается на уровне всего 3%.

По словам Кирилла, большое количество иностранных инвесторов является одним из главных мировых показателей успешности индустриального парка, поскольку свидетельствует не только о привлекательности площадки, но и доверии бизнеса к экономическим и правовым условиям в стране.

Что сдерживает иностранных инвесторов

До начала полномасштабной войны международный бизнес сдерживали прежде всего недостаточную защиту его интересов, коррупция, недоверие к судебной системе, неподготовленные земельные участки и ограниченный доступ к финансированию.

После начала полномасштабного вторжения главным фактором стали риски безопасности. По словам эксперта, до 70% иностранных компаний называют именно военные угрозы основной причиной отказа от инвестиций в Украину.

Инвесторам также не хватает эффективных механизмов страхования военных рисков и гарантий компенсации при потере активов.

Дополнительной проблемой является нестабильность энергоснабжения. Российские атаки на энергетическую инфраструктуру создают риски остановки предприятий и увеличивают издержки бизнеса на резервное питание.

Большинство парков не имеют готовой инфраструктуры

Еще одной проблемой остается готовность самих индустриальных парков принимать инвесторов.

В настоящее время электроснабжение находится только в 46% парков, а водоснабжение — в 40%. При этом 85% запросов потенциальных инвесторов относятся к уже готовым производственным помещениям.

По словам Кирилла, участки без необходимых коммуникаций международный бизнес фактически не рассматривает.

Иностранные компании также ожидают долгосрочной прогнозируемости условий работы. В частности, западные и польские инвесторы ориентируются на четкий бизнес-план на пять-шесть лет со стабильными налогами, прогнозируемой стоимостью персонала и логистики.

В Украине зарегистрировано 130 индустриальных парков, однако реально работают чуть больше 40.

В 2024-2025 годах государство направило на развитие их инфраструктуры 1,98 млрд грн. На 2026 год предполагалось еще 1 млрд грн, однако, по словам участников круглого стола, выплаты заморожены.

Напомним, ранее сообщалось, что из 120 зарегистрированных на тот момент индустриальных парков реально работали около 40 человек. В то же время, на начало 2026 года в такие площадки уже было вложено почти 46 млрд грн, а на их территории создано более 1 млн кв. м промышленной недвижимости.