20 тысяч новых рабочих мест: в Закарпатье полноценно заработали семь новых индустриальных парков за годы войны

С начала полномасштабного вторжения в Закарпатье зарегистрировали 12 новых индустриальных парков. Из них 7 уже развернули мощности и полноценно работают, в то время как еще 5 существуют на бумаге и находятся в стадии поиска инвесторов.

Как пишет Dilo, об этом рассказал заместитель начальника Закарпатской ОВА Василий Иванчо, передает Укринформ.

Как работают новые промышленные площадки

По словам представителя ОВА, ярким примером успешного запуска является индустриальный парк "Перечин", функционирующий на полную мощность. Кроме того, на пороге официального открытия находится парк БФ-Терминал, резиденты которого уже платят налоги в бюджеты.

Среди действующих также парки в Сваляве, два в Мукачево и один в Хусте. Для сравнения: до большой войны, в 2021 году, в области работал и платил собрание только один индустриальный парк - "Соломоново" .

"Это чувствуют местные общины. У нас соотношение поступлений в местные сокровищницы изменилось: бизнес наполняет их на 80%, а до полномасштабной войны эта доля составляла лишь 45% ", - подчеркнул Василий Иванчо.

Новые рабочие места и перспективы

Развитие индустриальных площадок обеспечило создание около 20 тысяч новых рабочих мест за последние два года, причем львиная доля из них приходится именно на эти парки.

Относительно пяти незапущенных проектов, которые существуют только в документах, ОВА активно ищет под них инвесторов и релоцированный бизнес. Подавляющее большинство таких парков создается на базе бывших промышленных зон, уже имеющих подведенные необходимые коммуникации для быстрого старта предприятий.

Напомним, в реестре индустриальных парков в настоящее время насчитывается около 120 объектов, активными из которых уже около 40 по сравнению с двумя перед полномасштабным вторжением.