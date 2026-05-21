В Закарпатье создадут индустриальный парк "Хуст": будет производить оборудование для электростанций

Кабинет министров включил индустриальный парк "Хуст" в Реестр индустриальных парков Украины. Новую промышленную площадку создадут на территории Хустской общины в Закарпатской области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Реализация проекта предусматривает более 1,2 млрд. грн. инвестиций и создание 538 рабочих мест.

Индустриальный парк будет занимать территорию более 18 гектаров. Его концепция подразумевает развитие производства электротехнической продукции и решений для энергетического сектора.

В парке планируют развивать:

производство электрооборудования;

производство кабельной продукции;

изготовление электромонтажных устройств;

технологии для альтернативной энергетики

Инициатором создания индустриального парка стала Friendly Windtechnology. Проект предполагает внедрение принципов циркулярной экономики и современных экологических производственных технологий.

Включение в государственный реестр открывает доступ к механизмам поддержки, в частности, развитию инженерной и транспортной инфраструктуры. Также участники парка могут использовать государственные стимулы для запуска промышленного производства.

Для Закарпатья это означает появление новой промышленной площадки с ориентацией на высокотехнологичное производство и экспортный сектор.

В настоящее время в Украине в Реестр индустриальных парков включено 117 объектов. В конце 2025 года в таких парках уже было построено или находилось на этапе строительства 37 промышленных предприятий.

