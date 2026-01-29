- Категория
У границы с ЕС создадут мощный промышленный хаб: правительство зарегистрировало первый индустриальный парк 2026 года
Кабинет Министров Украины официально включил индустриальный парк "Буковина 1" в государственный Реестр.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономики.
Предполагается, что проект с общим объемом инвестиций почти 700 млн. грн. позволит создать сотни рабочих мест и превратит Черновицкую область в важный логистический узел для экспорта в ЕС.
Индустриальный парк "Буковина 1" расположен на территории Кельменецкой общины Днестровского района Черновицкой области, парк занимает площадь более 18 гектаров.
Инициатором проекта выступило ООО "ММ АГРО", а срок функционирования промышленной площадки рассчитан на 49 лет.
По предварительным расчетам, запуск парка обеспечит:
- 250 прямых рабочих мест для жителей региона;
- Развитие смежного малого и среднего бизнеса;
- Привлечение 698,3 млн. грн. прямых инвестиций.
Ключевые направления производства
На базе "Буковина 1" планируется развертывание современных мощностей, ориентированных на создание добавленной стоимости:
- Глубокая переработка агропродукции: изготовление растительного масла, муки, крупы, крахмалов и комбикормов.
- Пищевая промышленность: цеха по переработке фруктов и овощей, линии по производству натуральных соков.
- Энергоэффективность: развитие объектов альтернативной энергетики для обеспечения внутренних потребностей предприятий.
Концепция парка основывается на принципах устойчивого развития и циркулярной экономики.
Предусматривается внедрение инновационных технологий, позволяющих минимизировать влияние на окружающую среду, и использование энергосберегающих систем, что соответствует современным европейским стандартам промышленных зон.
Напомним, в конце 2025 года правительство включило два новых индустриальных парков в Реестр - "Фурсы" в Киевской области и "Город Действий" во Львовской области.
По состоянию на 31 декабря 2025 года в Реестр индустриальных парков включено 118 парков, из которых 24 новых. В то же время из реестра исключены 8 парков, которые не осуществляли никакой деятельности.