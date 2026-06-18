Правительство ввело компенсации стоимости удобрений аграриям для успешной приватизации "Сумыхимпрома"

Аграриям будут компенсировать часть расходов на приобретение удобрений украинского производства, что должно увеличить привлекательность ПАО "Сумыхимпром", которое уже несколько раз Фонд госимущества пытался выставить на приватизацию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Фонда госимущества Украины.

Кабинет Министров Украины принял постановление о компенсации агропроизводителям части расходов на приобретение комплексных минеральных удобрений украинского производства. С соответствующей инициативой выступил Фонд государственного имущества для увеличения ценности готовящегося к приватизации ПАО "Сумыхимпром", а также для привлечения дополнительных инвестиций в отечественную промышленность.

В ФГИУ отмечают, что предыдущие попытки приватизации предприятия не дали ожидаемого результата из-за сложных рыночных условий, военных рисков и ограниченных перспектив развития отрасли в глазах потенциальных инвесторов.

Новые стимулы для привлечения инвесторов

Во второй половине 2026 года "Сумыхимпром" планируется снова выставить на приватизационный аукцион. И принятое постановление является одним из практических шагов ФГИ по повышению стоимости и инвестиционной привлекательности предприятия накануне продажи.

В Фонде уверены, что предложенный механизм компенсации будет стимулировать внутренний спрос, в том числе, на продукцию предприятия, поддерживать развитие отрасли и формировать более прогнозируемые рыночные перспективы для будущего инвестора.

ПАО "Сумыхимпром" является одним из крупнейших производственных активов, управляемых ФГИУ, и входит в пул крупной приватизации. Предприятие является производителем комплексных минеральных удобрений, необходимых для развития аграрного сектора, поэтому имеет стратегическое значение для экономики страны.

Напомним, информация о первой попытке продажи появилась еще в марте 2025 года, когда "Сумыхимпром" выставили на продажу. Правительство утвердило условия и стартовую цену продаж двух объектов крупной приватизации - государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрбуд" и публичного акционерного общества "Сумыхимпром". Их продажа состоится через электронный аукцион в системе "Прозорро.Продажи".

Но в начале 2026 года стало известно, что объект не смогли продать. Купить "Сумыхимпром" не нашлось желающих. Запланированный на 13 января онлайн-аукцион по приватизации 99,99% акций одного из крупнейших отечественных химических предприятий "Сумыхимпром" не состоялся из-за отсутствия участников.