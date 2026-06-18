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После зимы на Львовщине заказали ремонт дорог почти на полмиллиарда гривен

Во Львовской области перекроют мост на три месяца
После зимы на Львовщине заказали ремонт дорог почти на полмиллиарда гривен / Агентство восстановления

Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области заключила новое соглашение стоимостью 470,8 миллионов гривен на дополнительные работы по обслуживанию и восстановлению автомобильных дорог государственного значения в регионе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Zaxid.net.

Стоит отметить, что в конце 2025 года подрядчик уже выиграл основной тендер на текущее содержание упомянутых автодорог на сумму 1,078 миллиарда гривен. Этот контракт включал почти две сотни видов работ и рассчитан до конца 2028 года.

Соглашение охватывает стратегические направления, среди которых Западный объезд Львова, трассы Львов – Шегини, Львов – Пустомыты – Меденичи, Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый и другие.

Почему понадобились дополнительные миллионы

В июне 2026 г. специальная комиссия Службы восстановления составила дефектный акт, зафиксировавший потребность в проведении объемов работ, не предусмотренных начальным тендером. Главной причиной дополнительных затрат стали масштабные повреждения после зимы.

Как указано в обосновании закупки:

  • Сложная зима: непрогнозируемые резкие температурные колебания, сильные снегопады и ледяные дожди привели к преждевременному разрушению дорожной одежды.
  • Трафик: ситуацию усугубила высокая интенсивность движения тяжеловесного транспорта.
  • Объем работ: из-за экстремальных факторов возникла острая потребность дополнительно устроить слой покрытия на площади более 272 тысяч квадратных мостов, а также провести укрепление обочины.

Поскольку дополнительные услуги напрямую связаны с основным предметом закупки, Служба восстановления воспользовалась процедурой неконкурентной закупки у того же исполнителя. За выделенные около полумиллиарда гривен подрядчик должен заменить поврежденное асфальтобетонное покрытие на ключевых участках до конца ноября 2026 года.

Напомним, Львов возьмет кредиты в 1,8 миллиарда гривен для ремонта дорог, больниц и теплосетей. Львовский городской совет согласовал привлечение трех кредитных линий на общую сумму более 1,778 миллиарда гривен, которые планируется распределить между 39 инфраструктурными проектами городского значения.

Автор:
Максим Кольц