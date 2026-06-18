Після зими на Львівщині замовили ремонт доріг на майже пів мільярда гривень

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області уклала нову угоду вартістю 470,8 мільйона гривень на додаткові роботи з обслуговування та відновлення автомобільних доріг державного значення в регіоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Zaxid.net.

Варто зазначити, що наприкінці 2025 року цей підрядник уже виграв основний тендер на поточне утримання згаданих автошляхів на суму 1,078 мільярда гривень. Той контракт включав майже дві сотні видів робіт і розрахований до кінця 2028 року.

Угода охоплює стратегічні напрямки, серед яких Західний об’їзд Львова, траси Львів — Шегині, Львів — Пустомити — Меденичі, Нижанковичі — Самбір — Дрогобич — Стрий та інші.

Чому знадобилися додаткові мільйони

У червні 2026 року спеціальна комісія Служби відновлення склала дефектний акт, який зафіксував потребу в проведенні обсягів робіт, не передбачених початковим тендером. Головною причиною додаткових витрат стали масштабні пошкодження після зими.

Як зазначено в обґрунтуванні закупівлі:

Складна зима: непрогнозовані різкі температурні коливання, значні снігопади та льодяні дощі призвели до передчасного руйнування дорожнього одягу.

Трафік: ситуацію погіршила висока інтенсивність руху великовагового транспорту.

Обсяг робіт: через екстремальні чинники виникла гостра потреба додатково влаштувати шар покриття на площі понад 272 тисячі квадратних мiстрів, а також провести укріплення узбіч.

Оскільки додаткові послуги безпосередньо пов'язані з основним предметом закупівлі, Служба відновлення скористалася процедурою неконкурентної закупівлі у того самого виконавця. За виділені майже пів мільярда гривень підрядник має замінити пошкоджене асфальтобетонне покриття на ключових ділянках до кінця листопада 2026 року.

Нагадаємо, Львів візьме кредити на 1,8 мільярда гривень для ремонту доріг, лікарень і тепломереж. Львівська міська рада погодила залучення трьох кредитних ліній на загальну суму понад 1,778 мільярда гривень, які планується розподілити між 39 інфраструктурними проєктами міського значення.