Откроют ли аэропорт во Львове во время войны - ответ Садового

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что возобновление работы Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого во время военного положения зависит прежде всего от гарантий безопасности для пассажиров, авиакомпаний и международных перевозчиков.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Главком.

По словам городского головы, продолжаются дискуссии относительно механизмов, которые могли бы обеспечить безопасное выполнение гражданских авиарейсов в условиях войны. Он подчеркнул, что вопрос открытия аэропорта выходит далеко за пределы технической готовности аэродрома и связан прежде всего с обеспечением безопасности полетов.

Садовый отметил, что речь идет не только о защите украинских граждан, но и о безопасности иностранных пассажиров, работе авиакомпаний и страховом покрытии рейсов. Именно поэтому для возобновления авиасообщения необходимо комплексное решение с участием международных партнеров.

В то же время, мэр Львова подчеркнул, что даже наличие современных систем противовоздушной обороны и близость города к границе с Польшей не устраняют рисков, связанных с возможным применением Россией баллистических ракет.

По его убеждению, открытие аэропорта станет возможным только после достижения соответствующих международных договоренностей, которые обеспечат надлежащий уровень безопасности гражданской авиации и позволят возобновить регулярные полеты.

Львовский аэропорт под угрозой из-за развития села

Напомним, ранее стало известно о планах застройщиков построить на территории Сокольников вблизи львовского аэропорта масштабный жилмассив, рассчитанный на десятки тысяч жителей.

Город выступает против и предлагает альтернативу: создать на этой территории экономическую зону с потенциалом до 10 тысяч рабочих мест.

Речь идет о форматах, обычно появляющихся вблизи аэропортов:

логистические центры;

склады;

офисы;

большие торговые объекты.

Горсовет Львова выступил против утверждения нового генплана Сокольников, заявив, что его приняли с нарушениями, а строительство жилых кварталов на территории общей площадью более 50 га возле Львова приведут к транспортному коллапсу и создадут потенциальные угрозы функционированию аэропорта.

Поэтому городской голова Львова Андрей Садовый обратился к генпрокурору с просьбой расследовать законность действий Сокольнического сельсовета.

Львовский городской совет добивается в суде признать противоправным решение Сокольнического сельского совета об изменении границ села Сокольники. В этом отношении недавно появилось решение Верховного Суда.

Администрация международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого была обеспокоена обновленным генеральным планом села Сокольники в пригороде Львова вплотную к взлетной полосе и заявила об угрозе функционирования предприятия через застройку

Утвержденный генеральный план предлагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тыс. жителей непосредственно в зоне шумового влияния аэропорта.

Администрация аэропорта заявляла, что план развития территории возле аэродрома, предложенный сельским советом Сокольников, имеет потенциальную угрозу для стабильной работы и может привести к закрытию аэропорта во Львове.

24 апреля был подписан меморандум об урегулировании публичного конфликта вокруг развития аэропорта, который подписали Сокольническая территориальная община и государственное предприятие аэропорта.

На меморандум резко отреагировал мэр Львова Андрей Садовый и заявил, что "община это не проглотит" такого решения, которое "остановит развитие города и поставит крест на будущем аэропорту".