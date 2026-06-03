Минобороны поддержало сохранность земель возле аэропорта "Львов" от застройки

Министерство обороны выступило против жилой застройки на территориях вблизи международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого. В ведомстве подчеркнули, что эти земли должны оставаться резервом для будущего развития аэропорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Львовского городского совета.

Минобороны не поддержало жилую застройку

Первый заместитель министра обороны Алексей Вискуб отметил, что ведомство поддерживает недопущение застройки приаэродромной территории аэропорта "Львов", являющегося стратегически важным объектом. По его словам, аэропорт имеет статус аэродрома совместного использования гражданской и государственной авиацией и выполняет важные задачи, связанные с обороноспособностью страны, гуманитарной и военной логистикой.

В Минобороны также отметили заинтересованность в дальнейшем расширении возможностей аэропорта и развитии его инфраструктуры. Именно поэтому ведомство поддерживает сохранение земель Сокольнической общины без жилищной застройки, рассматривая их как резерв для будущего развития аэродрома и возможного использования в интересах сил безопасности и обороны.

В письме также отмечается, что вопросы дальнейшего использования этих территорий могут быть рассмотрены с участием Кабинета Министров Украины, Министерства развития общин и территорий, а также Государственной авиационной службы.

Львовский аэропорт под угрозой из-за развития села

Напомним, ранее стало известно о планах застройщиков построить на территории Сокольников вблизи львовского аэропорта масштабный жилмассив, рассчитанный на десятки тысяч жителей.

Город выступает против и предлагает альтернативу: создать на этой территории экономическую зону с потенциалом до 10 тысяч рабочих мест.

Речь идет о форматах, обычно появляющихся вблизи аэропортов:

логистические центры,

склады,

офисы,

большие торговые объекты.

Горсовет Львова выступил против утверждения нового генплана Сокольников, заявив, что его приняли с нарушениями, а строительство жилых кварталов на территории общей площадью более 50 га возле Львова приведут к транспортному коллапсу и создадут потенциальные угрозы функционированию аэропорта.

Поэтому городской голова Львова Андрей Садовый обратился к генпрокурору с просьбой расследовать законность действий Сокольнического сельсовета.

Львовский городской совет добивается в суде признать противоправным решение Сокольнического сельского совета об изменении границ села Сокольники. В этом отношении недавно появилось решение Верховного Суда.

Администрация международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого была обеспокоена обновленным генеральным планом села Сокольники в пригороде Львова вплотную к взлетной полосе и заявила об угрозе функционирования предприятия через застройку

Утвержденный генеральный план предлагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тыс. жителей непосредственно в зоне шумового влияния аэропорта.

Администрация аэропорта заявляла, что план развития территории возле аэродрома, предложенный сельским советом Сокольников, имеет потенциальную угрозу для стабильной работы и может привести к закрытию аэропорта во Львове.

24 апреля был подписан меморандум об урегулировании публичного конфликта вокруг развития аэропорта, который подписали Сокольническая территориальная община и государственное предприятие аэропорта.

На меморандум резко отреагировал мэр Львова Андрей Садовый и заявил, что "община это не проглотит" такого решения, которое "остановит развитие города и поставит крест на будущем аэропорту".