"Из города превращаемся в большое село": Садовый прокомментировал скандал с застройкой территории возле аэропорта во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый выступил против обновленного генерального плана села Сокольники в пригороде Львова, который угрожает функционированию международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.

Об этом Садовый написал в своем телеграмм-канале.

Есть аэропорт, есть город

"Это мировая закономерность: есть аэропорт — есть город. Инфраструктура влечет за собой развитие, рабочие места, инвестиции, благосостояние для общины. А что у нас? В то время, когда правительство Великобритании инвестирует в развитие Львова как крупного транспортного хаба, кто-то решил одним ударом ударить в спину — застроить территорию рядом с аэропортом.

По его словам, застройка села Сокольники убивает развитие львовского аэродрома и уничтожает перспективу Львова как мегаполиса.

"Мы из города превращаемся в большое село", — отметил глава Львова.

Он убежден, что сегодня нужно думать не о том, как обеспечить настоящий рост для всего западного региона.

"Аэропорт — это логистика, безопасность, экономика, туризм. И именно он должен стать ключом к новому уровню развития Львова. Я убежден: в ближайшие 10-15 лет мощность аэропорта должна вырасти в 4-5 раз", — констатировал Садовый.

Львовский аэропорт под угрозой из-за развития села

Администрация международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого обеспокоена обновленным генеральным планом села Сокольники в пригороде Львова вплотную к взлетной полосе и заявила об угрозе функционирования предприятия через застройку.

Утвержденный генеральный план предлагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тыс. жителей непосредственно в зоне шумового воздействия аэропорта.

Администрация аэропорта заявила, что план развития территории возле аэродрома, предложенный сельским советом Сокольников, имеет потенциальную угрозу для стабильной работы и может привести к закрытию аэропорта во Львове.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

По "оптимистическому сценарию" международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого (LWO) может возобновить полеты в начале лета.