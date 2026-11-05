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Потери врага по состоянию на 5 ноября 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 380 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1716 сутки полномасштабной войны составляют 1 599 390 человек.
Потери России в войне на 5 ноября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 599 390 (+2 380) человек;
- танков – 12 454 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 643 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 51 902 (+23) ед;
- РСЗО – 2 254 (+2) ед;
- средств ПВО – 1 738 (+5) ед;
- самолетов – 452 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3077 (+5) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 596 221 (+1 163) ед;
- крылатых ракет – 5 192 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 170 256 (+375) ед;
- специальной техники – 4 873 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 105 враждебных БпЛА типа Shahed (48 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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