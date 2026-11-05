Потери врага по состоянию на 5 ноября 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 380 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1716 сутки полномасштабной войны составляют 1 599 390 человек.

Потери России в войне на 5 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 ноября потеряла:

личного состава – около 1 599 390 (+2 380) человек;

танков – 12 454 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 643 (+3) ед;

артиллерийских систем – 51 902 (+23) ед;

РСЗО – 2 254 (+2) ед;

средств ПВО – 1 738 (+5) ед;

самолетов – 452 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3077 (+5) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 596 221 (+1 163) ед;

крылатых ракет – 5 192 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 170 256 (+375) ед;

специальной техники – 4 873 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 105 враждебных БпЛА типа Shahed (48 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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