Втрати ворога станом на 5 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 380 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1716 добу повномасштабної війни становлять 1 599 390 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 листопада втратила:

особового складу – близько 1 599 390 (+2 380) осіб;

танків – 12 454 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 643 (+3) од.;

артилерійських систем – 51 902 (+23) од.;

РСЗВ – 2 254 (+2) од.;

засобів ППО – 1 738 (+5) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 077 (+5) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 596 221 (+1 163) од.;

крилатих ракет – 5 192 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 170 256 (+375) од.;

спеціальної техніки – 4 873 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.