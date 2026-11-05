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Втрати ворога станом на 5 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 380 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1716 добу повномасштабної війни становлять 1 599 390 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 599 390 (+2 380) осіб;
- танків – 12 454 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 25 643 (+3) од.;
- артилерійських систем – 51 902 (+23) од.;
- РСЗВ – 2 254 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 738 (+5) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 077 (+5) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 596 221 (+1 163) од.;
- крилатих ракет – 5 192 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 170 256 (+375) од.;
- спеціальної техніки – 4 873 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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