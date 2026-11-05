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Казахстан просит Россию возобновить транзит его нефти "Дружбой"

нефтепровод Дружба
Казахстан хочет вернуть нефть в Германию из-за "Дружбы". Фото: myfin.by

Казахстан обратился в Россию с официальным запросом относительно возобновления поставок своей нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" и теперь ожидает ответа Москвы.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр энергетики Казахстана Эрлан Аккенженов, сообщают российские медиа.

В частности, речь идет о северной части "Дружбы", которая не проходит через территорию Украины.

По словам министра, Казахстан имеет техническую возможность возобновить поставки нефти и теперь ожидает ответа Москвы.

Почему Россия остановила транзит

Отметим, Россия прекратила транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" с 1 мая. Тогда вице-премьер РФ Александр Новак объяснил это "техническими возможностями на сегодня", а спикер кремля Дмитрий Песков сослался на "технические моменты".

Сам Аккенженов предполагал, что транзит остановили из-за украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре, ссылаясь на неофициальные данные.

В то же время, для Казахстана эти поставки не были значительными. В частности по трубопроводу "Дружба" ежегодно транспортировали около 2 миллионов тонн нефти, а это менее 3% общего экспорта страны.

Ориентировочно 80% казахстанской нефти экспортируют через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в российские порты на Черном море.

До остановки транзита Казахстан успел экспортировать в Германию по трубопроводу "Дружба" 1,02 миллиона тонн нефти в 2026 году. Для сравнения, за весь 2025 год объем поставок составил 2,1 миллиона тонн, а в текущем году планировали доставить около 3 миллионов тонн.

Нефть, которую не удалось отправить в Германию, перенаправили через КТК и в порт Усть-Луга.

В то же время для немецкой стороны остановка поставок имела более ощутимые последствия. Казахстанское сырье покрывало от 20% до 30% потребностей НПЗ в Шведте. Это предприятие обеспечивает примерно 90% потребностей Берлина и Бранденбурга в бензине, авиакеросине и дизельном топливе.

Весной Министерство экономики Германии заявляло, что угрозы поставкам в страну нет, однако заводу придется работать с меньшей загрузкой. Среди альтернативных вариантов — поставки через польский Гданьск или немецкий Росток с последующей транспортировкой в Шведт.

Основным акционером НПЗ в Шведте являются дочерние немецкие структуры "Роснефти", которые с 2022 года находятся под контролем немецкого правительства.

В конце февраля Министерство экономики Германии решило закрепить такое управление на длительный срок, отменив необходимость возобновлять его полгода.

В конце марта "Роснефть" обжаловала это решение в суде, а уже с 1 мая Россия остановила транзит нефти через "Дружбу".

"Дружба" – одна из самых больших систем нефтепроводов в Европе. Она имеет две основные ветви. Северная проходит через Беларусь в Польшу и Германию. Именно по этому маршруту Казахстан поставлял нефть на немецкий завод в Шведте. Южная ветвь пролегает через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

Автор:
Светлана Манько

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