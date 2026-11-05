Россия ударила по логистике на Киевщине: горит склад, ранен (ФОТО)

Войска РФ в очередной раз совершили целенаправленную атаку на логистическую инфраструктуру Киевской области. В результате вражеских обстрелов в Бучанском районе возник масштабный пожар на территории складского комплекса.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ГСЧС.

На месте чрезвычайной ситуации работают подразделения ГСЧС Бучанского района, а также привлечены дополнительные силы из других районов области.

Пожарным уже удалось локализовать пожар. В настоящее время продолжается проливка отдельных очагов горения и разборка завалов и разрушенных конструкций здания.

По предварительным данным, погибших в результате атаки нет. Один мужчина получил травмы, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что ущерб от атак России на складскую инфраструктуру Украины еще подсчитывается, но речь идет о десятках миллиардов гривен. Больше всего от атак пострадали Киевская и Днепропетровская области.