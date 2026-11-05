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ОАЭ готовят новый нефтепровод в обход Ормузского пролива: что это изменит для рынка

Adnoc
Национальная компания Adnoc прорабатывает новый маршрут транспортировки сырья / Depositphotos

Объединенные Арабские Эмираты ищут пути защиты своего нефтяного экспорта от геополитических угроз. Страна рассматривает возможность строительства уже третьего нефтепровода, который позволит транспортировать сырье в обход стратегически уязвимого Ормузского пролива.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Абу-Даби разрабатывает альтернативный маршрут

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Adnoc) изучает проект нового трубопровода по западному побережью ОАЭ в восточный порт Фуджейра. Объект планируется доступным и третьим сторонам.

Он дополнит существующую инфраструктуру и вторую линию, которая готовится к запуску, укрепив стабильность поставок азиатским и мировым потребителям.

Хотя компания уже обсуждала концепцию с некоторыми клиентами в Азии, представители Adnoc официально называют эти планы спекуляциями, а источники подтверждают, что детали маршрута еще могут измениться.

Зависимость от Ормузского пролива

Строительство новых трубопроводов и расширение портов является частью масштабной стратегии ОАЭ по отказу от зависимости от Ормузского пролива. Этот водный путь неоднократно оказывался под угрозой блокировки из-за военных действий и нападений на танкеры.

В настоящее время Adnoc уже эксплуатирует маршрут мощностью 2 миллиона баррелей в день. Строительство второй линии ускорили, чтобы удвоить объемы транспортировки, а поставки через нее ожидаются в начале 2027 года. В рамках общей программы страна также инвестирует в железнодорожные и автомобильные сети и развитие трех восточных портов.

Примеру Эмиратов следуют и другие страны Персидского залива. Саудовская Аравия увеличивает мощность своего трубопровода "Восток-Запад", а Кувейт ведет переговоры с соседними государствами о доступе к их альтернативным маршрутам.

В то же время, аналитики предостерегают: сухопутные трубопроводы не дают стопроцентной гарантии безопасности. Портовая инфраструктура в Фуджейре и саудовские объекты ранее становились целями для атаки во время обострения региональных конфликтов.

Напомним, что ОАЭ официально покинули организацию ОПЕК с 1 мая 2026 года, что существенно изменило баланс сил внутри альянса. В марте суточная добыча нефти в Объединенных Арабских Эмиратах сократилась более чем на 50%. Государственная компания ADNOC была вынуждена пойти на такой шаг из-за эскалации конфликта с Ираном и фактической блокировки Ормузского пролива.

Автор:
Татьяна Бессараб

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