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ОАЕ готують новий нафтопровід в обхід Ормузької протоки: що це змінює для ринку

Adnoc
Національна компанія Adnoc опрацьовує новий маршрут транспортування сировини / Depositphotos

Об'єднані Арабські Емірати шукають шляхи для захисту свого нафтового експорту від геополітичних загроз. Країна розглядає можливість будівництва вже третього нафтопроводу, який дозволить транспортувати сировину в обхід стратегічно вразливої Ормузької протоки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Абу-Дабі розробляє альтернативний маршрут

Національна нафтова компанія Абу-Дабі (Adnoc) вивчає проєкт нового трубопроводу з західного узбережжя ОАЕ до східного порту Фуджейра. Об'єкт планується доступним і для третіх сторін.

Він доповнить існуючу інфраструктуру та другу лінію, яку готують до запуску, зміцнивши стабільність постачань азійським та світовим споживачам.

Хоча компанія вже обговорювала концепцію з деякими клієнтами в Азії, представники Adnoc офіційно називають ці плани спекуляціями, а джерела підтверджують, що деталі маршруту ще можуть змінитися.

Залежність від Ормузької протоки

Будівництво нових трубопроводів та розширення портів є частиною масштабної стратегії ОАЕ з відмови від залежності від Ормузької протоки. Цей водний шлях неодноразово опинявся під загрозою блокування через військові дії та напади на танкери.

Наразі Adnoc уже експлуатує маршрут потужністю 2 мільйони барелів на день. Зведення другої лінії прискорили, щоб подвоїти обсяги транспортування, а постачання через неї очікуються на початку 2027 року. У рамках загальної програми країна також інвестує в залізничні й автомобільні мережі та розбудову трьох східних портів.

Прикладу Еміратів слідують й інші країни Перської затоки. Саудівська Аравія збільшує потужність свого трубопроводу "Схід-Захід", а Кувейт веде переговори із сусідніми державами про доступ до їхніх альтернативних маршрутів.

Водночас аналітики застерігають: сухопутні трубопроводи не дають стовідсоткової гарантії безпеки. Портова інфраструктура у Фуджейрі та саудівські об'єкти раніше вже ставали цілями для атаки під час загострення регіональних конфліктів.

Нагадаємо, що ОАЕ офіційно залишили організацію ОПЕК з 1 травня 2026 року, що суттєво змінило баланс сил усередині альянсу. В березні добовий видобуток нафти в Об’єднаних Арабських Еміратах скоротився більш ніж на 50%. Державна компанія ADNOC була змушена піти на такий крок через ескалацію конфлікту з Іраном та фактичне блокування Ормузької протоки.

Автор:
Тетяна Бесараб

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