Об'єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з ОПЕК: кінець епохи шести десятиліть співпраці

Об'єднані Арабські Емірати офіційно підтвердили свій вихід з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) після шістдесяти років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що це рішення є частиною нової стратегічної переорієнтації держави, яка стала необхідною після завершення масштабної війни з Іраном.

Офіційна дата припинення членства ОАЕ в ОПЕК призначена на 1 травня. Цей крок дозволить країні самостійно визначати обсяги видобутку нафти, не підлаштовуючись під квоти та обмеження організації.

Як пише Bloomberg, бажання ОАЕ розгорнути нові виробничі потужності призвело до конфлікту з регіональним суперником Саудівською Аравією на зустрічах ОПЕК в останні роки.

Регіональне протистояння між країнами періодично переходить у гостру фазу, оскільки кожна з них прагне зміцнити власне домінування.

Зокрема, на початку року Саудівська Аравія вжила заходів для стримування зростаючого впливу Еміратів, оскільки обидві країни підтримували протиборчі угруповання у війні в Ємені.

Розбіжності щодо нафтових питань вже раніше призводили Абу-Дабі до виходу з ОПЕК, хоча так і не було досягнуто цієї мети.

Вихід одного з найбільших виробників може посилити хаос на ринку та послабити здатність ОПЕК впливати на ціни

Нагадаємо, в березні добовий видобуток нафти в Об’єднаних Арабських Еміратах скоротився більш ніж на 50%. Державна компанія ADNOC була змушена піти на такий крок через ескалацію конфлікту з Іраном та фактичне блокування Ормузької протоки.