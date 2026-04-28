Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Готівковий курс:

USD

43,94

43,85

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Editorial Series

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з ОПЕК: кінець епохи шести десятиліть співпраці

ОАЕ залишають ОПЕК
ОАЕ залишають ОПЕК / Depositphotos

Об'єднані Арабські Емірати офіційно підтвердили свій вихід з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) після шістдесяти років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що це рішення є частиною нової стратегічної переорієнтації держави, яка стала необхідною після завершення масштабної війни з Іраном. 

Офіційна дата припинення членства ОАЕ в ОПЕК призначена на 1 травня. Цей крок дозволить країні самостійно визначати обсяги видобутку нафти, не підлаштовуючись під квоти та обмеження організації.

Як пише Bloomberg, бажання ОАЕ розгорнути нові виробничі потужності призвело до конфлікту з регіональним суперником Саудівською Аравією на зустрічах ОПЕК в останні роки.

Регіональне протистояння між країнами періодично переходить у гостру фазу, оскільки кожна з них прагне зміцнити власне домінування.

Зокрема, на початку року Саудівська Аравія вжила заходів для стримування зростаючого впливу Еміратів, оскільки обидві країни підтримували протиборчі угруповання у війні в Ємені.

Розбіжності щодо нафтових питань вже раніше призводили Абу-Дабі до виходу з ОПЕК, хоча так і не було досягнуто цієї мети.

Вихід одного з найбільших виробників може посилити хаос на ринку та послабити здатність ОПЕК впливати на ціни

Нагадаємо, в березні добовий видобуток нафти в Об’єднаних Арабських Еміратах скоротився більш ніж на 50%. Державна компанія ADNOC була змушена піти на такий крок через ескалацію конфлікту з Іраном та фактичне блокування Ормузької протоки.

Автор:
Тетяна Бесараб