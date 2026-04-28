Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК: конец эпохи шести десятилетий сотрудничества

ОАЭ покидают ОПЕК / Depositphotos

Объединенные Арабские Эмираты официально подтвердили свой выход из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) после шестидесяти лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что решение является частью новой стратегической переориентации государства, которая стала необходимой после завершения масштабной войны с Ираном.

Официальная дата прекращения членства ОАЭ в ОПЕК назначена на 1 мая. Этот шаг позволит стране самостоятельно определять объемы добычи нефти, не подстраиваясь под квоты и ограничения организации.

Как пишет Bloomberg, желание ОАЭ развернуть новые производственные мощности привело к конфликту с региональным соперником Саудовской Аравией на встречах ОПЕК в последние годы.

Региональное противостояние между странами периодически переходит в острую фазу, поскольку каждая из них стремится к укреплению собственного доминирования.

В частности, в начале года Саудовская Аравия приняла меры по сдерживанию растущего влияния Эмиратов, поскольку обе страны поддерживали противоборствующие группировки в войне в Йемене.

Разногласия по нефтяным вопросам уже ранее приводили Абу-Даби к выходу из ОПЕК, хотя так и не было достигнуто этой цели.

Выход одного из крупнейших производителей может усилить хаос на рынке и ослабить способность ОПЕК влиять на цены.

Напомним, в марте суточная добыча нефти в Объединенных Арабских Эмиратах сократилась более чем на 50%. Государственная компания ADNOC была вынуждена пойти на такой шаг из-за эскалации конфликта с Ираном и фактической блокировки Ормузского пролива.

Автор:
Татьяна Бессараб