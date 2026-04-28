Саудовская Аравия вынуждена снизить цены на нефть для Азии – Reuters

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии может существенно снизить официальные цены продаж (OSP) на июнь для азиатских потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на отраслевые источники.

Опрос, проведенный агентством, указывает на то, что Эр-Рияд вынужден реагировать на новые рыночные реалии, пришедшие на смену рекордным ценовым показателям.

По предварительным оценкам экспертов, стоимость флагманской нефти Arab Light в июне может снизиться на 5–12 долларов за баррель по сравнению с майскими показателями.

Ожидается, что премия к средним котировкам Дубая и Омана составит от 7,50 до 14,50 долларов.

Такой широкий диапазон ожиданий подчеркивает глубокую неопределенность среди покупателей в Азии, чьи стратегии поставки претерпели существенные изменения из-за предыдущих сбоев в логистике на фоне геополитической напряженности в регионе.

Резкое падение спотовых премий

Главным фактором предстоящего пересмотра цен стало стремительное ослабление спотового рынка, начавшееся в конце марта.

Данные свидетельствуют о том, что премия наличной нефти в Дубае по свопам обвалилась до 9,17 доллара, хотя еще в марте она достигала исторического пика более чем в 60 долларов.

Средний показатель премии за апрель составил всего 15,22 доллара за баррель, что меньше половины мартовских значений, которые держались на уровне 38,30 доллара. Аналогичную динамику продемонстрировали и котировки оманской нефти.

Смена настроений покупателей

Несмотря на то, что вооруженный конфликт с участием США, Израиля и Ирана продолжается, физический рынок нефти начал демонстрировать признаки перенасыщения.

Начальная волна панических закупок, которая была спровоцирована угрозой дефицита и перебоями в снабжении, сменилась осторожным ожиданием.

Спрос замедлился, что принуждает производителей корректировать ценовую политику для сохранения собственных долей рынка и ублажения потребностей нефтеперерабатывающих заводов региона.

Напомним, в середине апреля Иран заявлял, что не может полноценно восстановить судоходство через Ормузский пролив из-за неспособности оперативно выявить и обезвредить установленные морские мины.