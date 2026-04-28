Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,57

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Саудовская Аравия вынуждена снизить цены на нефть для Азии – Reuters

нефть
Саудовская Аравия готовится снизить цены на нефть / Depositphotos

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии может существенно снизить официальные цены продаж (OSP) на июнь для азиатских потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на отраслевые источники.

Опрос, проведенный агентством, указывает на то, что Эр-Рияд вынужден реагировать на новые рыночные реалии, пришедшие на смену рекордным ценовым показателям.

По предварительным оценкам экспертов, стоимость флагманской нефти Arab Light в июне может снизиться на 5–12 долларов за баррель по сравнению с майскими показателями.

Ожидается, что премия к средним котировкам Дубая и Омана составит от 7,50 до 14,50 долларов.

Такой широкий диапазон ожиданий подчеркивает глубокую неопределенность среди покупателей в Азии, чьи стратегии поставки претерпели существенные изменения из-за предыдущих сбоев в логистике на фоне геополитической напряженности в регионе.

Резкое падение спотовых премий

Главным фактором предстоящего пересмотра цен стало стремительное ослабление спотового рынка, начавшееся в конце марта.

Данные свидетельствуют о том, что премия наличной нефти в Дубае по свопам обвалилась до 9,17 доллара, хотя еще в марте она достигала исторического пика более чем в 60 долларов.

Средний показатель премии за апрель составил всего 15,22 доллара за баррель, что меньше половины мартовских значений, которые держались на уровне 38,30 доллара. Аналогичную динамику продемонстрировали и котировки оманской нефти.

Смена настроений покупателей

Несмотря на то, что вооруженный конфликт с участием США, Израиля и Ирана продолжается, физический рынок нефти начал демонстрировать признаки перенасыщения.

Начальная волна панических закупок, которая была спровоцирована угрозой дефицита и перебоями в снабжении, сменилась осторожным ожиданием.

Спрос замедлился, что принуждает производителей корректировать ценовую политику для сохранения собственных долей рынка и ублажения потребностей нефтеперерабатывающих заводов региона.

Напомним, в середине апреля Иран заявлял, что не может полноценно восстановить судоходство через Ормузский пролив из-за неспособности оперативно выявить и обезвредить установленные морские мины.

Автор:
Татьяна Бессараб