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РФ снова атаковала ТЭС ДТЭК: станция претерпела существенные разрушения

работник ДТЭК, электросети
С начала войны ТЭС ДТЭК атаковали почти 230 раз / ДТЭК

Из-за очередной вражеской атаки одна из теплоэлектростанций ДТЭК испытала существенные разрушения. С начала полномасштабного вторжения российские войска атаковали ТЭС компании почти в 230 раз.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

ТЭС ДТЭК под ударом

Российские войска в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК. В результате вражеского удара энергетический объект претерпел существенные разрушения.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК оказывались под вражескими атаками почти в 230 раз. Только в течение отопительного сезона 2025-2026 годов россия совершила 11 ударов по объектам тепловой генерации компании.

Несмотря на постоянные обстрелы и серьезные повреждения, энергетики продолжают работать над восстановлением оборудования и обеспечением стабильной работы энергосистемы.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Автор:
Ольга Опенько