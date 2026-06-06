РФ снова атаковала ТЭС ДТЭК: станция претерпела существенные разрушения

Из-за очередной вражеской атаки одна из теплоэлектростанций ДТЭК испытала существенные разрушения. С начала полномасштабного вторжения российские войска атаковали ТЭС компании почти в 230 раз.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

ТЭС ДТЭК под ударом

Российские войска в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК. В результате вражеского удара энергетический объект претерпел существенные разрушения.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК оказывались под вражескими атаками почти в 230 раз. Только в течение отопительного сезона 2025-2026 годов россия совершила 11 ударов по объектам тепловой генерации компании.

Несмотря на постоянные обстрелы и серьезные повреждения, энергетики продолжают работать над восстановлением оборудования и обеспечением стабильной работы энергосистемы.

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