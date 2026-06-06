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РФ снова атаковала ТЭС ДТЭК: станция претерпела существенные разрушения
Из-за очередной вражеской атаки одна из теплоэлектростанций ДТЭК испытала существенные разрушения. С начала полномасштабного вторжения российские войска атаковали ТЭС компании почти в 230 раз.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
ТЭС ДТЭК под ударом
Российские войска в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК. В результате вражеского удара энергетический объект претерпел существенные разрушения.
С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК оказывались под вражескими атаками почти в 230 раз. Только в течение отопительного сезона 2025-2026 годов россия совершила 11 ударов по объектам тепловой генерации компании.
Несмотря на постоянные обстрелы и серьезные повреждения, энергетики продолжают работать над восстановлением оборудования и обеспечением стабильной работы энергосистемы.
Свет без графиков до осени
Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.
Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.