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Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года

Продолжается 1613-й день полномасштабной войны в Украине
Продолжается 1613-й день полномасштабной войны в Украине / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1613-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 230 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением пяти ракет, совершил 85 авиационных ударов, сбросив 275 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9846 дронов-камикадзе и произвел 3438 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь пунктов управления БПЛА, пять районов сосредоточения живой силы и шесть пунктов управления российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток произошло восемь боестолкновений с противником, агрессор нанес четырех авиаударов, сбросил семь авиабомб, совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Ивашкино, Колодязное, Терново, Избицкое.

Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года

На Купянском направлении произошло пять атак врага в сторону Купянска, Радьковки и Шейковки.

Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дробышево, Новоселовка, Ставки, Лиман, Озерное, Заречное.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 23 раза в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Николаевки, Пискуновки и Рай-Александровки.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Федоровки Второй.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Николайполья, Степановки, Кучеров Яра, Нового Шахматного и Свободного.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах Дорожного, Удачного, Никаноровки, Котлиного, Новониколаевки, Молодецкого и в сторону населенных пунктов Шевченково, Новоалександровка, Васильевка, Белицкое, Новый Донбасс, Новопавловка, Сергий.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года

На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону Березового и в районе Новогригорьевки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону Волшебного, Воздвижовки, Косовцевого, Леноконстантиновки и Цветочного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районах населённых пунктов Малые Щербаки, Щербаки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко