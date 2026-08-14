Российские застройщики оказались на грани масштабного долгового кризиса

Запас финансовой прочности, накопленный российскими девелоперами за период действия льготной ипотеки, практически иссяк до конца 2025 года. Сектор оказался под угрозой масштабного долгового кризиса из-за высокой ключевой ставки центробанка РФ, которая в то же время обрушила рыночный спрос на жилье и сделала привлечение проектного финансирования критически дорогостоящим.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

По расчетам аналитиков, большинство девелоперов в РФ уже направляют кредиторам две трети прибыли к вычету налогов, процентов и амортизации (EBITDA). В среднесрочной перспективе ожидается рост чистого долга отрасли до более 4 EBITDA.

Проблемы с наполнением эскроу-счетов и падение спроса

После отмены массовой льготной ипотеки под 8% и ужесточения требований к "семейной ипотеке" объемы продаж новостроек резко пошли на убыль. В июле показатели упали на 8% в натуральном выражении против прошлогодних:

Дефицит финансирования: остатки средств на эскроу-счетах почти перестали увеличиваться, из-за чего финансовые затруднения угрожают примерно 27% строящегося жилья в стране.

Навес непроданного жилья: в мае-июне объем непроданных квартир в процессе строительства достиг рекордных 83 млн кв. м. При этом на каждый метр незавершенного возведения приходится более 89 тыс. рублей привлеченных кредитных средств.

Замораживание стартов: почти четверть объектов в стадии строительства (28,7 млн кв. м) вообще не выведена в открытую продажу из-за опасений отсутствия покупателей.

Эксперты отмечают, что стабилизация ситуации возможна только при существенном снижении учетной ставки до уровня около 10%. Впрочем, по прогнозам российского регулятора, ставка будет оставаться выше этих уровней в течение длительного времени. Учитывая продолжительность строительного цикла, отрасль погружается в состояние глубокой рецессии, которая может занять от двух до трех лет.

Напомним, дефицит бюджета России составил почти 6,5 трлн рублей за семь месяцев, что почти вдвое превышает запланированный годовой лимит правительства РФ.