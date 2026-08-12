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Вдвое больше годового плана: дефицит бюджета России достиг почти 6,5 трлн рублей
По итогам первых семи месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета России достиг 6,455 триллиона рублей. Это почти вдвое превышает планируемый правительством РФ показатель на весь год (3,786 трлн рублей) и в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.
За 7 месяцев российское правительство собрало 22,112 трлн рублей доходов (рост на 8,8%), тогда как расходы росли почти вдвое быстрее (+14,5%) и составили 28,567 трлн рублей. Сложившаяся "дыра" равна годовому бюджету Москвы или четырем годовым бюджетам Санкт-Петербурга.
Причины падения и угрозы рецессии
Эксперты констатируют дальнейшее ухудшение фундаментальной экономической картины в России. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев упали на 16,8%, а временный всплеск поступлений из-за событий в Иране пошел на субсидии российским нефтяным компаниям, у которых из-за атак беспилотников останавливаются НПЗ.
В то же время расходная часть бюджета стремительно растет из-за военных нужд: с начала вторжения РФ потратила на войну почти 50 трлн рублей, а Минобороны РФ требует увеличить военный бюджет еще на 40%, на 4–5 трлн рублей.
Ситуацию усложняет всеобщее торможение экономики. За первую половину года ВВП РФ прибавил лишь 0,3%, а во второй половине рискует скатиться в рецессию, что повлечет за собой недобор 600–800 млрд рублей налогов. Минфин РФ планировал перекрывать дыру за счет долгового рынка, однако в июле был вынужден остановить аукционы гособлигаций из-за обвала.
Аналитики прогнозируют, что к концу года дефицит бюджета РФ может приблизиться к 10 трлнам рублей. Поскольку Кремль уже исчерпал три четверти ликвидных средств Фонда национального благосостояния, власти готовятся к очередному фискальному усилению, в частности, новому повышению налогов для населения и бизнеса.
Напомним, России не хватает денег на покрытие дефицита бюджета. Правительство России готовится привлечь государственные банки к финансированию бюджетного дефицита, за январь-июнь приблизившегося к 6 трлн рублей.