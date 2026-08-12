Карта боевых действий в Украине на 12 августа 2026 года

Продолжается 1631-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 237 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением 13 ракет и 80 авиационных ударов, во время которых сбросил 284 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 11 155 дронов-камикадзе и произвели 3422 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 28 с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийские обстрелы врага подверглись населенным пунктам Кореньок, Сопич, Бачевск, Нескучное, Рогизное, Товстодубово, Бессалевка, Винторовка, Горки, Ястребщина, Тополь Сумской области. Авиаудары получили Сумы, Гурко-Ежинка, Пустогород.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три пункта управления, один район сосредоточения живой силы противника, одну артиллерийскую систему и четыре пункта управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники остановили семь вражеских штурмов. В то же время агрессор совершил 71 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 13 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Лиман, Старица и в сторону населенных пунктов Хатнее, Колодезное, Охримовка и Водяное.

На Купянском направлении произошло 15 наступательных действий врага в районах Загрызово, Куриловки и в сторону Радьковки и Петропавловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районах населенных пунктов Карповка, Среднее, Заречное и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил 18 штурмовых действий в районах населенных пунктов Резниковка, Закотное, Кривая Лука, Каленики и в сторону Рай-Александровки и Озерного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одно наступательное действие в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 34 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Степановка, Торецкое, Новый Донбасс, Кучеров Яр.

Тридцать семь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Мирное, Дорожное, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Шевченко, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Чаривное, Косовцево, Староукраинка, Цветково, Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться в сторону Приморского и Луговского района.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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