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Курс валют на 12 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, в то же время евро подешевел на три копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.08.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,86 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,75 грн (-3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,04 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,76/ 45,00
|Евро
|51,70/ 51,95
|Злотый
|11,85/ 11,99
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 12 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,50/45,05
|51,25/ 52,25
|11,65/ 12,20
|Ощадбанк
|44,55/ 45,10
|51,35/ 52,35
|ПУМБ
|44,55/45,10
|51,40/52,30
|11,80/ 12,10
|Укргазбанк
|44,55/ 45,10
|51,40/ 52,35
|11,50/ 12,20
|Райффайзен
|44,60/45,03
|51,35/52,05
|11,50/12,35
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.