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Курс валют на 12 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют
НБУ установил официальный курс валют на среду / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, в то же время евро подешевел на три копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.08.2026 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,86 грн (+3 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,75 грн (-3 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,04 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,76/ 45,00
Евро 51,70/ 51,95
Злотый 11,85/ 11,99

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,50/45,05 51,25/ 52,25 11,65/ 12,20
Ощадбанк 44,55/ 45,10 51,35/ 52,35
ПУМБ 44,55/45,10 51,40/52,30 11,80/ 12,10
Укргазбанк 44,55/ 45,10 51,40/ 52,35 11,50/ 12,20
Райффайзен 44,60/45,03 51,35/52,05 11,50/12,35

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько

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