Какие гибриды чаще всего покупали украинцы в июле

В июле украинский автопарк пополнили более 4,1 тысячи гибридных легковых автомобилей HEV и PHEV. Спрос на них вырос на 58% по сравнению с июлем прошлого года, в то время как доля новых машин в этом сегменте сократилась.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Новые автомобили составили 43% всех зарегистрированных в июле гибридов, тогда как в прошлом году их доля достигала 52%.

Среди новых гибридных легковушек лидером осталась Toyota RAV4 – 349 авто. Второе место заняла Toyota Yaris Cross с результатом 182 машины, третье – Nissan Qashqai, которых зарегистрировали 72.

Среди импортированных гибридов с пробегом самым популярным стал Ford Fusion US – 137 авто. За ним расположились Ford Escape – 134 машины и Kia Niro – 118.

Добавим, в первом полугодии 2026 года автопарк Украины пополнили 19,1 тысячи гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 34% больше, чем в прошлом.