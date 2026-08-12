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Які гібриди найчастіше купували українці у липні

Електромобілі та гібриди
Електромобілі та гібриди відвойовують ринок / Depositphotos

У липні український автопарк поповнили понад 4,1 тис. гібридних легкових автомобілів HEV і PHEV. Попит на них зріс на 58% порівняно з липнем минулого року, водночас частка нових машин у цьому сегменті скоротилася.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Нові автомобілі становили 43% усіх зареєстрованих у липні гібридів, тоді як торік їхня частка сягала 52%.

Серед нових гібридних легковиків лідером залишилася Toyota RAV4 — 349 авто. Друге місце посіла Toyota Yaris Cross із результатом 182 машини, третє — Nissan Qashqai, яких зареєстрували 72.

Серед імпортованих гібридів із пробігом найпопулярнішим став Ford Fusion US — 137 авто. За ним розташувалися Ford Escape — 134 машини та Kia Niro — 118.

Додамо, у першому півріччі 2026 року автопарк України поповнили 19,1 тисяч гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 34% більше, ніж торік.

Автор:
Тетяна Гойденко

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