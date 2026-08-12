Ціна нафти на 12 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у середу, 12 серпня, зросли, оскільки сумніви щодо мирної угоди між США та Іраном і напади на два судна посилили занепокоєння щодо перебоїв з поставками на Близький Схід, хоча дані галузі показали зростання запасів американської сирої нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 12 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $89,66 + 0,84% WTI $83,92 + 0,87% Urals $81,87 + 0.97%

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 75 центів, або 0,84%, до 89,66 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 72 центи, або 0,87%, до 83,92 долара. Обидва контракти зросли більш ніж на 1 долар раніше протягом сесії.

Це сталося після зростання у вівторок більш ніж на 1 долар, що стало найвищим показником закриття обох контрактів з 31 липня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, головними драйверами ринку стали посилення геополітичної напруги навколо переговорів між Вашингтоном і Тегераном, а також нові інциденти із суднами на ключових морських маршрутах.

Занепокоєння щодо можливих перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу переважило навіть дані про зростання запасів сировини у США.

Оптимізм щодо швидкої мирної угоди між США та Іраном почав згасати після того, як президент США Дональд Трамп висунув нову вимогу до Тегерана — виплатити компенсації жертвам воєн, нападів та протестів.

Зі свого боку, високопосадовець з безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив, що стратегічно важлива Ормузька протока залишатиметься закритою, якщо Вашингтон не виконає умови Тегерана — зокрема щодо повернення заморожених активів і припинення конфліктів у регіоні.

Додатковий тиск на ринок спричинили окремі повідомлення США та єменських хуситів про напади на судна в Ормузькій та Баб-ель-Мандебській протоках, що знову поставило під загрозу стабільність глобальної логістики енергоносіїв.

Нагадаємо, завдяки ситуації на Близькому Сході гуртові ціни на пальне в Україні знижуються, хоча жнива та складні логістичні умови стримують ринок. Delo.ua проаналізувало вартість бензину, дизелю та автогазу на цьому тижні.