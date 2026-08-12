Попит на зарядні станції зріс на 100%, а смартфони й ноутбуки можуть подорожчати на 50% — "Кібернетики"

У ніч проти 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву та Київській області. Було знищено або пошкоджено логістичні об’єкти Rozetka, NOVUS, Fozzy Group, "Епіцентру", "Нової пошти" та інших компаній. Для споживачів знову постало питання, чи спричинить це дефіцит товарів і затримки з доставленням. Рік тому подібного удару зазнала мережа магазинів електроніки "Кібернетики". У ніч проти 4 липня 2025 року російські дрони знищили її центральний склад площею 610 кв. м. Компанія оцінила збитки у 35 млн грн.

Після атаки мережа відмовилася від моделі єдиного центрального складу та розподілила запаси між магазинами, які почали виконувати функції локальних хабів. У 2025 році компанія також закрила п’ять нерентабельних магазинів.

В інтерв’ю Delo.ua співвласник "Кібернетики" Сергій Потьомкін розповів, як удари по складах вплинули на постачання техніки, чому виник дефіцит компактних зарядних станцій і наскільки можуть подорожчати нові смартфони й ноутбуки.

Як російські удари по складах вплинули на логістику?

— Певні проблеми з логістикою виникли. Раніше партнери мали стабільні запаси на складах і відвантажували товар день у день. Зараз через обстріли виникають затримки. Зокрема, деякі види товарів були знищені на складах постачальників, тому нові партії ми отримуємо на два-три дні пізніше.Це впливає як на постачання до офлайн-магазинів, так і на виконання інтернет-замовлень.

З огляду на прогнози про складну зиму, чи бачите ви, що українці вже готуються до можливих відключень і купують автономні джерела живлення?

— Так, люди активно купують резервні джерела живлення, причому підхід до цього став більш системним. Спочатку клієнти обмежувалися звичайними повербанками, потім перейшли на портативні зарядні станції. Тепер багато хто встановлює стаціонарні системи й додатково підключає сонячні панелі.

Повербанків вистачає, і ціни на них майже не змінюються. Натомість компактних зарядних станцій зараз бракує. Деякі моделі потрібно замовляти заздалегідь.

Наскільки зріс попит на зарядні станції?

— Порівняно з попереднім місяцем попит на зарядні станції зріс приблизно на 100%. Раніше такого попиту не було, оскільки безпекова ситуація була дещо спокійнішою. Тому нинішнє зростання — передусім реакція на тривожні новини.

Ажіотажний попит зазвичай виникає лише тоді, коли електроенергію починають фактично вимикати. Поки світло є, люди купують обладнання з огляду на свої фінансові можливості.

Що відбувається з цінами?

— Зарядні станції поступово дорожчають із кожною новою партією. Щодо смартфонів і ноутбуків, то в нових постачаннях ми очікуємо зростання цін приблизно на 50%.

Подорожчання на 50% — це дуже суттєво. Чим воно зумовлене?

— Це глобальна тенденція. Виробники повідомляють про зростання витрат: дорожчають чіпи, комплектуючі та пам’ять. Крім того, окремі іноземні бренди, зокрема китайські, скорочують присутність або залишають український ринок.

Російські війська регулярно атакують інфраструктуру та склади. Як бізнесу працювати в таких умовах і зменшувати ризики?

— На мою думку, правильна стратегія — розподіляти ризики та розширювати мережу. Потрібно розміщувати запаси на кількох складах і не зосереджувати все в одному місці. Також не варто розташовувати великі об’єкти у промислових зонах поблизу потенційних цілей.

Ми вже відмовилися від центрального складу. Наші магазини фактично працюють як локальні хаби. Абсолютно безпечних місць зараз немає — є лише відносно безпечні.

Чи розглядаєте ви можливість перенесення складів із Києва до західних областей України?

— Розглядаємо, але це завжди питання логістики та кадрів. Чим далі розташований склад, тим складніше й дорожче організовувати доставлення. До того ж у деяких західних регіонах уже складно знайти працівників.

Чи плануєте відкривати нові магазини цього року?

— Так, ми продовжуємо розвиватися. Уже 20 серпня відкриємо новий магазин у Золотоноші. Ми оптимізуємо мережу: закрили нерентабельну точку у Кривому Розі, а вивільнені ресурси спрямували на відкриття нового магазину площею понад 200 кв. м.

Що зараз відбувається на ринку комерційної нерухомості?

— Пропозицій дуже багато: чимало закладів закрилися, тому приміщення звільнилися. Однак виник парадокс: пропозиція зростає, а орендні ставки не знижуються, а іноді навіть підвищуються.