Чи буде дефіцит товарів і зростання цін після ударів РФ по складах: прогноз

Попри російські атаки на склади та логістичну інфраструктуру, українцям не варто очікувати масового дефіциту товарів. Експерти прогнозують лише можливе тимчасове зникнення окремих брендів і незначне подорожчання деяких товарів через логістику, але без істотного впливу на ринок.

Як пише Delo.ua, про це розповіли експерти, інформує "Укрінформ".

Чи буде дефіцит продуктів і зростання цін?

Експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин зазначив, що український ринок залишається достатньо конкурентним, тому навіть якщо окремі товари певних брендів тимчасово зникнуть із полиць через знищення складів, їх швидко замінять аналогічною продукцією інших виробників. За його словами, підстав очікувати масштабного дефіциту чи істотного підвищення цін наразі немає.

Водночас експерт наголосив, що атаки Росії завдали великому бізнесу значних збитків. На його думку, держава має сприяти якнайшвидшому відновленню підприємств, зокрема через запровадження податкових канікул, кредитних відстрочок та інших механізмів фінансової підтримки.

Член Української ради бізнесу Михайло Непран, своєю чергою, закликав українців не реагувати на панічні повідомлення про можливе спорожніння полиць магазинів. Він застеріг, що Росія може поширювати інформаційно-психологічні кампанії з метою спровокувати ажіотажний попит, однак реальних підстав для масового скуповування продуктів немає, оскільки дефіциту не очікується.

За словами Непрана, певне подорожчання окремих категорій товарів усе ж можливе через здорожчання логістики. Це може стосуватися, зокрема, доставки овочів, однак сезонне зниження цін на сільськогосподарську продукцію, ймовірно, компенсує цей ефект, тому споживачі навряд чи відчують істотні зміни.

Крім того, експерт вважає, що для підтримки бізнесу доцільно розглянути запровадження податкових канікул, відстрочки платежів або надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за участю міжнародних партнерів.

Які логістичні об’єкти знищила та пошкодила Росія

У ніч проти 5 серпня російська атака уразила десять складських об’єктів Київського регіону загальною площею близько 100 тис. кв. м. Частину масштабів руйнувань компанії ще уточнюють.

Логістичний комплекс Amtel площею близько 100 тис. кв. м був знищений 19 липня разом із продукцією орендарів, серед яких WineTime і Goodwine.

серед яких WineTime і Goodwine. Під час атаки 5 серпня постраждав складський комплекс RLC площею 65 тис. кв. м, однак фактичну площу пошкоджень ще встановлюють.

Пошкоджень також зазнав комплекс Raben Ukraine площею 65 тис. кв. м, точні втрати якого поки не оприлюднені.

У селі Чайки було знищено основний логістичний вузол MTI Group — комплекс Denka Logistics, втрати складських площ оцінюють у 20 тис. кв. м. Знищений комплекс забезпечував постачання товарів для Intertop, Pandora та мережі Samsung Experience Store.

комплекс Denka Logistics, втрати складських площ оцінюють у 20 тис. кв. м. Знищений Пошкоджень зазнали складські потужності Novus, однак площу руйнувань компанія не уточнювала. У компанії повідомили про масштабні руйнування та повну зупинку роботи об’єкта

складські потужності Novus, однак площу руйнувань компанія не уточнювала. У компанії повідомили про масштабні руйнування та повну зупинку роботи об’єкта Rozetka втратила складські об’єкти й товари у Броварах Київської області, а співзасновник компанії Владислав Чечоткін оцінив збитки у мільярди гривень. Склад зруйнований вщент і більше не зможе працювати. Об'єкт і раніше ставав мішенню для ворожих ударів, зокрема його атакували реактивними дронами-камікадзе типу Shahed.

складські об’єкти й товари у Броварах Київської області, а співзасновник компанії Владислав Чечоткін оцінив збитки у мільярди гривень. Склад зруйнований вщент і більше не зможе працювати. Об'єкт і раніше ставав мішенню для ворожих ударів, зокрема його атакували реактивними дронами-камікадзе типу Shahed. У Києві було знищено сортувальний центр "Нової пошти", внаслідок атаки загинули троє людей, ще восьмеро були поранені. За кілька днів до цього були знищені ще два об'єкта компанії.

сортувальний центр "Нової пошти", внаслідок атаки загинули троє людей, ще восьмеро були поранені. За кілька днів до цього були знищені ще два об'єкта компанії. Пожежі виникли на двох розподільчих центрах Fozzy Group, яка розвиває мережу "Сільпо"; компанія повідомила про загибель шістьох працівників.

розподільчих центрах Fozzy Group, яка розвиває мережу "Сільпо"; компанія повідомила про загибель шістьох працівників. Унаслідок російської атаки зруйновано склад логістичного партнера Bosch, де зберігалася продукція для різних бізнес-напрямів: зокрема мобільності, споживчих товарів і промислових технологій. За попередньою оцінкою, вся продукція Bosch, що перебувала на складі, була знищена. Наразі Bosch спільно з логістичним партнером оцінює масштаби збитків.

логістичного партнера Bosch, де зберігалася продукція для різних бізнес-напрямів: зокрема мобільності, споживчих товарів і промислових технологій. За попередньою оцінкою, вся продукція Bosch, що перебувала на складі, була знищена. Наразі Bosch спільно з логістичним партнером оцінює масштаби збитків. Під час тієї ж атаки були уражені два логістичні об’єкти мережі "Епіцентр", масштаби пошкоджень яких уточнюються.

об’єкти мережі "Епіцентр", масштаби пошкоджень яких уточнюються. Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 5 серпня було знищено логістичний комплекс із продукцією бренду PUMA. У компанії попередили про можливі збої в постачанні та обмежену наявність продукції на українському ринку в найближчий період.

Через російську атаку повністю згорів центральний склад компанії Liqui Moly Ukraine — офіційного постачальника моторних олив, мастильних матеріалів та автохімії на український ринок. Команда працює над відновленням постачань, перегрупуванням складських залишків та налаштуванням нових логістичних маршрутів. Дистриб'ютор не планує зупиняти операційну діяльність.

Також додамо, що прем'єр-міністр Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ритейлу та логістичних компаній через системні російські удари по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Головне завдання уряду — не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед для прифронтових регіонів.